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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Бывший главный моторист Mercedes придумал суперчемпионат

Автор:
, Главный редактор

По мысли Энди Коуэлла, сравнение разных технологий в гоночных условиях позволит ускорить технический прогресс

Бывший главный моторист Mercedes придумал суперчемпионат

Энди Коуэлла, в прошлом году покинувшего пост руководителя моторного подразделения Mercedes, регулярно вспоминают в паддоке Формуле 1 – как правило, обсуждая перспективы возможного трудоустройства британца в других командах чемпионата. Сам же моторист, причиной отставки которого в свое время был назван «поиск новой мотивации», в последнее время мало говорит о положении дел в современной Ф1.

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А вот о будущем Ф1 и автоспорта в целом Коуэлл поразмышлять не против. В частности, на недавней отраслевой конференции в Великобритании специалист отметил, что гоночная отрасль может оказать существенную помощь в реализации нынешних планов правительства Соединенного королевства – прекратить производство автомобилей с ДВС в 2035 году и скомпенсировать выбросы углекислого газа до нулевого уровня к 2050.

«Есть четкие сроки – но чтобы они были выдержаны, нужен огромный объем инноваций, – заявил Коуэлл. – Мир заинтересован в постоянном потоке инноваций, которые оперативно конвертировались бы в решения, готовые к массовому производству. А именно в этом формате и работает автоспорт. В автоспорте как раз приходится быстро воплощать задумки в жизнь, причем соревнуясь с другими».

Обеспечить необходимую интенсивность инноваций, по мысли Коуэлла, смог бы принциально новый гоночный чемпионат с весьма своеобразными техническими требованиями.

«Разве не было бы здорово, если бы в одной категории друг с другом соревновались и электромобили, и машины с бензиновыми моторами, и гибриды, и автомобили с водородными силовыми установками? Конечно, потребовалось бы как-то уравновесить эти разные технологии – но в целом это выглядело бы впечатляюще.

Этот проект, конечно, будет дорогим – но если он будет по-настоящему полезен для разных отраслей, то оправдает себя. Инновационный процесс будет идти быстрее – в том числе благодаря фактору соревнования. Важным моментом в таких соревнованиях было бы создание техтребований, которые обеспечивали бы максимальную отдачу в соответствующих отраслях. Не ограничиваясь при этом автомобильной отраслью».

При этом – в отличие от многих специалистов, считающих неизбежным переход Формулы 1 на электромоторы – Коуэлл допустил, что привычные болельщикам технологии будут использоваться в чемпионате еще многие десятилетия.

«В голову порой приходят сумасшедшие идеи. К примеру, можно представить, что Формулы 1 и в будущем продолжит работу на углеводородном топливе, похожем на современный бензин, но углерод для него будет добываться из атмосферы, а не из земли».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Автор Кирилл Качнов

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