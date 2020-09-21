Бывший глава маркетинга Майкла Джордана перешел в Racing Point

В преддверии старта новой истории под именем Aston Martin коллектив из Сильверстоуна укрепил свой состав серьезным игроком.

Американец Слэк уже более 30 лет занимается спортивным маркетингом. В 90-е он занимался маркетингом звезды NBA Майкла Джордана, затем был генеральным директором футбольного «Интера», после чего работал в крупных агентствах.

Последнее время он работал советником Dorna – промоутера чемпионата MotoGP. Теперь Джефферсон перешел в Racing Point, где будет заниматься коммерческими вопросами и напрямую подчиняться главе команды Отмару Сафнауэру.

«Наш прогресс на трассах в этом сезоне и скорый перезапуск под названием Aston Martin F1 Team дают уникальную возможность создать выдающийся спортивный проект на переднем крае Ф1, – отметил владелец Racing Point Лоуренс Стролл. – Мы рады пригласить Джефферсона Слэка, который поможет нам реализовать те глобальные коммерческие и маркетинговые возможности, которые открываются впереди».

Сам Слэк назвал Racing Point «одной из самых невероятных с точки зрения коммерческих возможностей не только в Формуле 1, но и во всей спортивной индустрии».

Гонщиками Aston Martin в 2021 году станут Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.