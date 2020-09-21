Бывший глава маркетинга Майкла Джордана перешел в Racing Point
Британская команда объявила, что ее новым коммерческим директором стал Джефферсон Слэк, имеющий серьезный послужной список, но никогда прежде не работавший в Ф1
В преддверии старта новой истории под именем Aston Martin коллектив из Сильверстоуна укрепил свой состав серьезным игроком.
Американец Слэк уже более 30 лет занимается спортивным маркетингом. В 90-е он занимался маркетингом звезды NBA Майкла Джордана, затем был генеральным директором футбольного «Интера», после чего работал в крупных агентствах.
Последнее время он работал советником Dorna – промоутера чемпионата MotoGP. Теперь Джефферсон перешел в Racing Point, где будет заниматься коммерческими вопросами и напрямую подчиняться главе команды Отмару Сафнауэру.
«Наш прогресс на трассах в этом сезоне и скорый перезапуск под названием Aston Martin F1 Team дают уникальную возможность создать выдающийся спортивный проект на переднем крае Ф1, – отметил владелец Racing Point Лоуренс Стролл. – Мы рады пригласить Джефферсона Слэка, который поможет нам реализовать те глобальные коммерческие и маркетинговые возможности, которые открываются впереди».
Сам Слэк назвал Racing Point «одной из самых невероятных с точки зрения коммерческих возможностей не только в Формуле 1, но и во всей спортивной индустрии».
Гонщиками Aston Martin в 2021 году станут Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Люк Смит