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Формула 1 Некролог

Бывший глава Force India Фернли умер в возрасте 70 лет

Британский менеджер был правой рукой владельца команды Виджея Мальи и проработал в Формуле 1 более десяти лет

Адам Купер
Автор:
Боб Фернли, заместитель руководителя Force India

Роберт Фернли, которого в паддоке все называли Бобом, работал в Force India с момента создания команды на базе Spyker в 2008-м и до ее продажи Лоренсу Строллу летом 2018-го. 

Британец приобщился к автоспорту еще в начале 80-х, когда его близкий друг Джим Кроуфорд выступал в гонках и даже победил в британском чемпионате Ф1. 

Однако затем Фернли занимался делами, не связанными со спортом – работал в китайской космической программе, в рыбной промышленности в Дании, в отельном бизнесе. 

Деловые связи с Мальей, позже переросшие в товарищеские, привели к переходу Боба в Force India. Он занимал должность заместителя руководителя, но по факту возглавлял все работы. 

С десятой строчки Кубка конструкторов команда под его управлением постепенно вышла в среднюю группу пелотона, где стала одним из лидеров. Джанкарло Физикелла и Серхио Перес принесли ей шесть призовых кубков. Сезоны 2016 и 2017 годов коллектив завершил на четвертой позиции. 

Боб Фернли, заместитель руководителя Force India, Берни Экклстоун, коммерческий босс Ф1

Боб Фернли, заместитель руководителя Force India, Берни Экклстоун, коммерческий босс Ф1

Фото: Sutton Images

Кроме того, в Force India активно привлекали к работе молодых пилотов, сажая их за руль по пятницам. Именно так смогли дебютировать в Гран При Пол ди Реста, Джеймс Каладо, Эстебан Окон и Джордж Расселл.  

Из-за проблем с законом у Мальи ситуация команды осложнилась, что привело к ее продаже в августе 2018-го. Вместе с Виджеем из паддока ушел и Фернли. 

В следующем году британец участвовал в программе McLaren с Фернандо Алонсо в Индианаполисе, а позже возглавлял комиссию формульных гонок FIA. 

О его кончине на 71-м году жизни стало известно по ходу Гран При Австрии.

Боб Фернли, заместитель руководителя Force India

Боб Фернли, заместитель руководителя Force India

Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Отмар Сафнауэр, который долгое время был правой рукой Фернли в Force India и возглавил команду после ее продажи, рассказал Motorsport.com: «Я очень расстроился, получив эту новость от Виджея, и выражаю искренние соболезнования семье Боба

Виджей не мог проводить много времени с командой из-за своего бизнеса. Боб всегда передавал нам пожелания Виджея, что было очень полезно.

Он давал возможность остальной части команды сосредоточиться на гонках, улучшении машины, найме людей, а сам занимался всей политикой. В этом действительно заключались его самая важная роль и самый серьезный вклад.

Он был еще совсем не старым, и я шоке от его смерти. Наше гоночное сообщество потеряло хорошего парня».

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