Бывший глава Ferrari раскритиковал состав пилотов Скудерии
По мнению Луки ди Монтедземоло, Маттиа Бинотто должен выбрать между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером.
Лука ди Монтедземоло был главным человеком в компании Ferrari с 1991 по 2014 год. За этот период команда завоевала шесть чемпионских титулов в Формуле 1 и восемь раз выиграла Кубок конструкторов.
С момента его ухода, Скудерия так и не смогла победить ни в одном из зачетов. Выступая в эфире итальянского радио Rai, 72-летний Монтедземоло сказал, что одной из проблем нынешнего руководителя команды Маттиа Бинотто является отсутствие явного лидера среди пилотов.
«Я всегда выбирал одного пилота для победы в чемпионате и второго, который мог бы помочь выиграть Кубок конструкторов и прикрывать лидера команды в борьбе с соперниками, – признался Монтедземоло. – Помните Ирвайна? Баррикелло? Массу? Когда им приходилось бороться за титул, все они проиграли. Особенно Ирвайн. Хороший пилот, но не чемпион. Он в последней гонке в Японии проиграл настоящему чемпиону Мике Хаккинену.
При этом Баррикелло одержал очень важную победу на Гран При Германии. Все они отлично поработали для того, чтобы Ferrari выигрывала Кубки конструкторов, а Шумахер свои титулы.
Но в этом году у Ferrari два топ-пилота, и это проблема. Если говорить о будущем команды, то Леклер и правда очень быстр. Он всех удивил, никто не ожидал от него такой скорости в первый год за топ-команду.
Но он слишком много болтает по радио. Он хорош, но ему нужно быть аккуратнее. На это уйдет время. И это – большая проблема».
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