Бывший босс Pirelli раскритиковал Формулу 1

Последние новости о календаре чемпионата мира Формулы 1 подарили надежду болельщикам, которые на протяжении последних полутора месяцев слышат главным образом о переносе или отмене гонок. Однако далеко не все считают логичным желание руководства чемпионата провести первые этапы турнира уже в начале июля. С критикой нового плана выступил, в частности, Пол Хембри, ранее руководивший спортивными программами марки Pirelli.

«Как можно делать такие заявления, когда в ситуации так много неизвестных? – цитирует высказывания Хембри британское издание Sun. – Европа по-прежнему на карантине, что произойдет в ближайшие месяцы – предсказать сложно. И на мой взгляд, заявлять о проведении гонок в июле преждевременно. Если сейчас Формула 1 и может сделать какое-то ответственное заявление, то разве что об отмене сезона».

Недавнее заявление Чейза Кэри, где генеральный директор Формулы 1 озвучил общие принципы формирования календаря, Хембри назвал поспешным и даже жестоким. Также бывший спортивный директор Pirelli считает, что руководству чемпионата имеет смысл особое внимание уделить мотивации автопроизводителей продолжать участие в чемпионате: «Существует риск, что производители воспользуются истечением срока Договора согласия и покинут Формулу 1, чтобы снизить свои затраты».