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Формула 1 / Новость

Бывший босс отсоветовал Алонсо идти в Renault

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Бывший босс отсоветовал Алонсо идти в Renault
Автор:
, редактор
20 мая 2020 г., 08:24

Минарди боится, что Фернандо разрушит свой имидж

Фернандо Алонсо покинул Формулу 1 в конце сезона-2018, однако спустя год заявил о желании вернуться. Испанец намеревался получить место в чемпионате на 2021 год, и выражал желание выступать за топ-команду. Однако сейчас он считается кандидатом лишь на освободившийся кокпит Renault.

В Ф1 Алонсо дебютировал в составе Minardi в 2001 году. И бывший руководитель этой команды Джанкарло Минарди сомневается, что Фернандо стоит во второй раз за карьеру возвращаться в Renault.

«Я давно с ним не разговаривал и не думаю, что ему нужен мой совет, – сказал Минарди итальянскому журналу Autosprint. – Он все еще очень хороший пилот, и я сомневаюсь, что не топовая команда будет хорошим выбором после перерыва.

Давайте проясним: для меня Алонсо все еще один из тройки лучших пилотов. Но я не знаю, какие шансы даст ему Renault. Да, он точно будет в десятке. Но хочет ли он этого?»

Вопросы у Минарди вызывают и перспективы развития Renault на 2022 год и далее: «Думаю, делать на них ставку на 2022 год было бы слишком рискованно. Фернандо 38 лет, он выиграл два чемпионата и еще три проиграл с небольшим отставанием. И не думаю, что он был в этом виноват.

Но он уже совершал ошибки перейдя в McLaren или уйдя из Ferrari. Двери в топ-команды закрыты, с Renault нет гарантий, а не борясь за высшие места Фернандо просто разрушит свой имидж».

Алонсо выступал за Renault с 2003-го по 2006-й и с 2008-го по 2009-й годы. В первый из этих отрезков он дважды побеждал в чемпионате.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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