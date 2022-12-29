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Формула 1 Новость

Бывший босс Mercedes раскритиковал нынешнюю политику команды

По мнению Норберта Хауга, Mercedes никак не способствует росту популярности Ф1 в Германии

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, Редактор (Турция)
Бывший босс Mercedes раскритиковал нынешнюю политику команды
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Среди участников нового сезона Формулы 1 есть всего один немецкий гонщик, Нико Хюлькенберг. Сейчас сложно представить, но в 2010-м в пелотоне было сразу семь представителей ФРГ.

Популярность гонок в Германии сейчас на спаде – чемпионские времена Михаэля Шумахера, Нико Росберга и Себастьяна Феттеля далеко позади, а национальный Гран При в последний раз был разыгран в 2020 году (да и то лишь из-за пандемийных ограничений).

Бывший глава Mercedes Motorsport Норберт Хауг выразил мнение, что команда штутгартского концерна могла бы делать больше для привлечения новых болельщиков. 

«Ситуация с Формулой 1 в Германии была триумфальной, но превратилась в трагедию для поклонников гонок, – сказал Хауг в интервью RND. – Наши пилоты выигрывали титулы с 1994 до 2016 года почти без перерывов. Михаэль Шумахер взял семь, Себастьян Феттель – четыре, и еще один у Нико Росберга

В 2010-м в Ф1 выступали семь немецких гонщиков, сейчас остался только один Нико Хюлькенберг. 

На протяжении десяти лет Германия принимала два Гран При. Телевизионная аудитория Ф1 превышала 12 миллионов человек. Сейчас осталось три миллиона».

Руководитель McLaren Рон Деннис и глава Mercedes Motorsport Норберт Хауг, 1997 год

Руководитель McLaren Рон Деннис и глава Mercedes Motorsport Норберт Хауг, 1997 год

Фото: Motorsport Images

70-летний Хауг продолжил: «К сожалению, Mercedes хоть и выступает под немецким флагом, но базируется в Британии, а выступают за нее два британских гонщика. Они не захотели принимать во внимание наши национальные интересы в спорте».

С 2026 года в Формуле 1 появится заводская команда Audi, которая выкупит контрольный пакет акций Sauber. До того последним коллективом, который выходил на старт под немецким флагом, была BMW-Sauber в 2006-09 годах.

По количеству побед в Гран При за всю историю представители ФРГ уступают в исторической летописи только британцам (179 против 308). На третьем месте в списке Бразилия со 101 выигранной гонкой. 

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