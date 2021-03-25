Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Не только Porsche. Марко рассказал о других кандидатах на приход в Ф1 Следующая / Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022
Формула 1 / Новость

Бывший босс Mercedes обвинил команду в притворстве

Автор:
, редактор

Норберт Хауг уверен, что чемпионы пытаются свалить статус фаворитов на Red Bull

Бывший босс Mercedes обвинил команду в притворстве

Выступление Mercedes на предсезонных тестах в Бахрейне заставило многих усомниться в том, что команда показала всю свою скорость. Льюис Хэмилтон показал лишь пятое время по итогам трех дней и чемпионы выглядели заметно медленнее Red Bull.

Босс Mercedes Тото Вольф позже предположил, что в баках его команды было больше топлива, чем у соперников, но не признал, что пытался скрыть скорость машины W12. Однако бывший руководитель автоспортивной программы Daimler Норберт Хауг уверен, что дело обстояло именно так.

«Когда Тото говорит, что их машина была самой тяжелой, для меня это значит, что они притворялись, – цитирует Хауга Motorsport-Total. – Но Red Bull все равно очень сильна.

Тесты явно пошли не так, как хотела бы Mercedes. Но вы знаете, как говорят: плохие тесты приводят к хорошим гонкам. У Mercedes могут быть какие-то проблемы периодически, но я в это слабо верю».

Хауг также не поверил в слова представителей Mercedes о том, что они отстают от Red Bull: «Все хотят назвать фаворитами своих соперников».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Не только Porsche. Марко рассказал о других кандидатах на приход в Ф1

Предыдущая новость

Не только Porsche. Марко рассказал о других кандидатах на приход в Ф1

Следующая новость

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

13мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

4дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

13мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

More from
Mercedes
Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Брандл возложил вину за аварию в Имоле на Расселла Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Аналитика

Брандл возложил вину за аварию в Имоле на Расселла

Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.