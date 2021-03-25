Бывший босс Mercedes обвинил команду в притворстве

Выступление Mercedes на предсезонных тестах в Бахрейне заставило многих усомниться в том, что команда показала всю свою скорость. Льюис Хэмилтон показал лишь пятое время по итогам трех дней и чемпионы выглядели заметно медленнее Red Bull.

Босс Mercedes Тото Вольф позже предположил, что в баках его команды было больше топлива, чем у соперников, но не признал, что пытался скрыть скорость машины W12. Однако бывший руководитель автоспортивной программы Daimler Норберт Хауг уверен, что дело обстояло именно так.

«Когда Тото говорит, что их машина была самой тяжелой, для меня это значит, что они притворялись, – цитирует Хауга Motorsport-Total. – Но Red Bull все равно очень сильна.

Тесты явно пошли не так, как хотела бы Mercedes. Но вы знаете, как говорят: плохие тесты приводят к хорошим гонкам. У Mercedes могут быть какие-то проблемы периодически, но я в это слабо верю».

Хауг также не поверил в слова представителей Mercedes о том, что они отстают от Red Bull: «Все хотят назвать фаворитами своих соперников».