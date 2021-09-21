Бывший босс McLaren присоединился к Aston Martin

Бывший руководитель McLaren Мартин Уитмарш возвращается в Формулу 1. Британец присоединился к Aston Martin, где займет пост руководителя нового отделения Performance Technologies.

Уитмарш работал в McLaren с 1989-го по 2014-й годы и последние шесть лет выступал руководителем команды. Покинув Уокинг, Уитмарш не был связан с автоспортом, но теперь будет отвечать за диверсификацию в производстве гоночных и дорожных машин Aston Martin.

«Я всегда уважал команду из Сильверстоуна, если можно ее так назвать, – сказал Уитмарш. – В разных инкарнациях ей удавалось прыгать выше головы, а сейчас ее голова поднялась выше, чем когда-либо.

Лоуренс [Стролл] намерен сделать Aston Martin чемпионом мира, и я бы не пришел в команду, если бы не был уверен, что эта цель достижима. Я знаю, что нужно для победы в чемпионате, и сделаю все, что смогу».