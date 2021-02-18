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Бывший босс Квята назвал главное препятствие для успеха Мазепина в Формуле 1

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Бывший босс Квята назвал главное препятствие для успеха Мазепина в Формуле 1
Автор:
, Главный редактор

Других дебютантов чемпионата руководитель команды AlphaTauri похвалил за вдумчивость и скорость освоения новой информации

Руководитель команды AlphaTauri Франц Тост поставил Никиту Мазепина ниже других пилотов в своем субъективном рейтинге дебютантов Формулы 1 этого года. Причиной, как нетрудно догадаться, стали спорные действия россиянина на трассе и за ее пределами.

«Конечно, можно бросаться громкими фразами вроде той, что из коровы тигра не вырастишь, – пояснил менеджер в интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport. – Но в итоге все решает, насколько умен пилот и сохраняет ли он за рулем способность четко соображать. За свою долгую карьеру в гонках я привык к тому, что успеха добиваются пилоты, четко понимающие причины и следствия своих действий».

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О двух других дебютантах – Мике Шумахере и Юки Цуноде, который в этом году будет выступать именно за AlphaTauri – Тост высказался гораздо более доброжелательно.

«Мик – не тот гонщик, который ставит все на карту на первом же круге за рулем новой машины. Он совершает один шаг за другим и тщательно следит за тем, чтобы все было под контролем. И в какой-то момент это приносит свои плоды. Молодые пилоты нередко плохо понимают, что происходит с ними и с машиной во время первой пробы сил за рулем Ф1.  Мик – из тех, кто сначала все изучит. Поэтому у него хорошо получается учиться и прогрессировать. И я уверен, что благодаря этому он добьется успеха в Ф1.

За Юки я слежу два последних года. Он здорово освоился в Европе и смог хорошо выступать на новых для себя трассах, что впечатлило. Когда прошлой осенью мы провели первые тесты на машине Формулы 1, он очень быстро освоился и прогрессировал уверенно – без вылетов, без разворотов, без потери контроля над машиной. И он очень быстро осваивает новые знания – к примеру, то, как надо тормозить и как управлять машиной в быстрых поворотах. Если наша машина будет конкурентоспособной, уверен, нам стоит ждать от Юки сюрпризов».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин , Юки Цунода
Автор Кирилл Качнов

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