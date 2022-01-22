Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Red Bull договорилась о переходе моториста из Mercedes Следующая / Тиктум признал свою вину за непопадание в Формулу 1
Формула 1 Новости

Бывший босс Кими пообещал ему работу

Фредерик Вассер готов помочь Райкконену вернуться в гонки, если он сам того захочет

Бывший босс Кими пообещал ему работу

Чемпион Ф1 2007 года Кими Райкконен завершил карьеру в серии в конце прошлого сезона – и вполне вероятно, что финн больше не будет участвовать в профессиональных гонках.

Однако босс команды Alfa Romeo, за которую Кими выступал последние три года, готов помочь финну найти варианты, если тот все же захочет где-нибудь погоняться.

«Я сказал ему, что могу помочь, если он захочет заняться чем-то еще – Sauber Group будет очень рада оказать поддержку в поиске других проектов, – цитирует главу Alfa Romeo Фредерика Вассера издание gpfans. – Возможности сейчас можно найти везде: будь то Формула Е или "Ле-Ман". Он ясно выразился, сказав: “Нет, я бы предпочел оказаться от гонок на короткий срок, а затем, через 6-8 месяцев я бы попробовал что-то другое”».

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Red Bull договорилась о переходе моториста из Mercedes
Предыдущая новость

Red Bull договорилась о переходе моториста из Mercedes
Следующая новость

Тиктум признал свою вину за непопадание в Формулу 1

Тиктум признал свою вину за непопадание в Формулу 1
Загрузить комментарии

Самое важное:

Тиктум признал свою вину за непопадание в Формулу 1
Формула 1 Формула 1

Тиктум признал свою вину за непопадание в Формулу 1

Бывший босс Кими пообещал ему работу
Формула 1 Формула 1

Бывший босс Кими пообещал ему работу

Red Bull договорилась о переходе моториста из Mercedes
Формула 1 Формула 1

Red Bull договорилась о переходе моториста из Mercedes

Упущенный шанс или великая афера? Забытая история команды Ф1
Формула 1 Формула 1

Упущенный шанс или великая афера? Забытая история команды Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.