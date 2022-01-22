Бывший босс Кими пообещал ему работу

Чемпион Ф1 2007 года Кими Райкконен завершил карьеру в серии в конце прошлого сезона – и вполне вероятно, что финн больше не будет участвовать в профессиональных гонках.

Однако босс команды Alfa Romeo, за которую Кими выступал последние три года, готов помочь финну найти варианты, если тот все же захочет где-нибудь погоняться.

«Я сказал ему, что могу помочь, если он захочет заняться чем-то еще – Sauber Group будет очень рада оказать поддержку в поиске других проектов, – цитирует главу Alfa Romeo Фредерика Вассера издание gpfans. – Возможности сейчас можно найти везде: будь то Формула Е или "Ле-Ман". Он ясно выразился, сказав: “Нет, я бы предпочел оказаться от гонок на короткий срок, а затем, через 6-8 месяцев я бы попробовал что-то другое”».