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Формула 1 / Гран При России Новости

Бывший босс Хэмилтона поставил на победу Ферстаппена в чемпионате

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Рон Деннис полагает, что Макс лишь сам может проиграть титул

Бывший босс Хэмилтона поставил на победу Ферстаппена в чемпионате

Перед Гран При России Макс Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на пять очков в личном зачете Формулы 1. Бывший босс Льюиса по McLaren Рон Деннис уверен, что голландец должен выиграть чемпионат, если только сам не допустит слишком много ошибок. 

«Я думаю, что чемпионат выиграет Ферстаппен, – сказал Деннис Sky Sports. – Если этого не произойдет, то из-за ошибок, а не из-за нехватки скорости. Вопрос в том, в каких условиях они могут допустить эти ошибки. 

Конец сезона будет красочным, но я бы, пожалуй, поставил на Ферстаппена. Конечно, это не потому, что я не люблю Льюиса или что-то такое. Он все еще мой друг, мы периодически общаемся. Но как гоночный профессионал, я бы сделал такую ставку».

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