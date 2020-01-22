Бывший босс Honda в Ф1: Мы еще в 2006-м приглашали Льюиса

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
154 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
175 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
217 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
238 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
245 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
259 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
273 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
280 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
294 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
308 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Ностальгия

Бывший босс Honda в Ф1: Мы еще в 2006-м приглашали Льюиса

Поделились
Комментарии
Бывший босс Honda в Ф1: Мы еще в 2006-м приглашали Льюиса
Автор:
, Журналист, Германия
22 янв. 2020 г., 15:18

Ник Фрай рассказал, что в Брэкли с самого начала не сомневались в таланте британского гонщика, но договориться с ним удалось только после того, как команда, сменив нескольких владельцев, превратилась в Mercedes.

Карьера Льюиса Хэмилтона отлично задокументирована и хорошо изучена. Собрав ворох титулов в «младших» категориях, он дебютировал в McLaren в 2007-м, в первых пяти Гран При поднимался на подиум, а шестой выиграл. Потом были титул 2008 года, переход в Mercedes и многочисленные успехи после наступления гибридной эры.

Между тем, вся эта история могла сложиться совершенно иначе, если бы в далеком 2006 году Льюис ответил согласием на предложение Honda. Эту историю в подкасте F1 Racing рассказал Ник Фрай – он был в команде японского концерна генеральным директором, а затем занимал аналогичный пост в Brawn и Mercedes, в итоге уступив его в 2013-м Тото Вольфу.

«Переговоры с Льюисом начались гораздо раньше, чем вы можете себе представить, – признался 63-летний Фрай. – Жиль де Ферран, который в те годы был у нас спортивным директором, пригласил Льюиса к себе домой в Оксфорд на обед, когда тот еще даже не дебютировал в Ф1. 

Мы заверили их [с отцом Энтони], что если в McLaren не захотят или не смогут дать Льюису место в команде [уже в 2007 году], то мы охотно сделаем это. При этом я не сомневался, что другие команды тоже на связи с Энтони и Льюисом».

В итоге босс McLaren Рон Деннис сделал Хэмилтона напарником перешедшего из Renault чемпиона мира Фернандо Алонсо, что привело к яркому сезону, завершившемуся скандалом между гонщиками и титулом Кими Райкконена из Ferrari  

Льюис перебрался в Mercedes после шести сезонов и 21 победы с McLaren. Главную роль в его переходе сыграл Ники Лауда, который убедил обе стороны в выгодности такого сотрудничества, хотя первоначально ни британец, ни Mercedes не проявляли к этому интереса. 

«Нам долго не удавалось доказать Mercedes, что Льюис – именно тот, кто им нужен, – рассказал Фрай, отметив, что цена сотрудничества казалась представителям концерна завышенной. – Но Ники сказал просто: "Давайте подпишем с ним контракт от имени команды, а все остальное урегулируем потом". Так мы и сделали». 

К Honda вся эта история, впрочем, уже не имела никакого отношения. 

Читайте также:

Следующая новость
Netflix объявила дату выхода второго сезона Drive to Survive

Предыдущая новость

Netflix объявила дату выхода второго сезона Drive to Survive

Следующая новость

Техническое ретро: самая брутальная машина в истории Формулы 1

Техническое ретро: самая брутальная машина в истории Формулы 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Рубен Циммерман

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Крик души: Спасите Williams. Это важнее моторов, регламента и Mercedes

2
Формула 1

Техническое ретро: самая брутальная машина в истории Формулы 1

20мин
3
Формула 1

Ferrari скопировала у Mercedes стратегию зимних тестов

4
Формула 1

Бывший босс Honda в Ф1: Мы еще в 2006-м приглашали Льюиса

40мин
5
Формула 1

Источник: В Mercedes приняли решение остаться в Ф1 минимум до 2022 года

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Техническое ретро: самая брутальная машина в истории Формулы 1
F1

Техническое ретро: самая брутальная машина в истории Формулы 1

Бывший босс Honda в Ф1: Мы еще в 2006-м приглашали Льюиса
F1

Бывший босс Honda в Ф1: Мы еще в 2006-м приглашали Льюиса

Netflix объявила дату выхода второго сезона Drive to Survive
F1

Netflix объявила дату выхода второго сезона Drive to Survive

Ferrari скопировала у Mercedes стратегию зимних тестов
F1

Ferrari скопировала у Mercedes стратегию зимних тестов

«Меня поливали дерьмом, а я продолжал сражаться». Гасли о подходе к своей карьере
F1

«Меня поливали дерьмом, а я продолжал сражаться». Гасли о подходе к своей карьере

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.