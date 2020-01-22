Бывший босс Honda в Ф1: Мы еще в 2006-м приглашали Льюиса
Ник Фрай рассказал, что в Брэкли с самого начала не сомневались в таланте британского гонщика, но договориться с ним удалось только после того, как команда, сменив нескольких владельцев, превратилась в Mercedes.
Карьера Льюиса Хэмилтона отлично задокументирована и хорошо изучена. Собрав ворох титулов в «младших» категориях, он дебютировал в McLaren в 2007-м, в первых пяти Гран При поднимался на подиум, а шестой выиграл. Потом были титул 2008 года, переход в Mercedes и многочисленные успехи после наступления гибридной эры.
Между тем, вся эта история могла сложиться совершенно иначе, если бы в далеком 2006 году Льюис ответил согласием на предложение Honda. Эту историю в подкасте F1 Racing рассказал Ник Фрай – он был в команде японского концерна генеральным директором, а затем занимал аналогичный пост в Brawn и Mercedes, в итоге уступив его в 2013-м Тото Вольфу.
«Переговоры с Льюисом начались гораздо раньше, чем вы можете себе представить, – признался 63-летний Фрай. – Жиль де Ферран, который в те годы был у нас спортивным директором, пригласил Льюиса к себе домой в Оксфорд на обед, когда тот еще даже не дебютировал в Ф1.
Мы заверили их [с отцом Энтони], что если в McLaren не захотят или не смогут дать Льюису место в команде [уже в 2007 году], то мы охотно сделаем это. При этом я не сомневался, что другие команды тоже на связи с Энтони и Льюисом».
В итоге босс McLaren Рон Деннис сделал Хэмилтона напарником перешедшего из Renault чемпиона мира Фернандо Алонсо, что привело к яркому сезону, завершившемуся скандалом между гонщиками и титулом Кими Райкконена из Ferrari
Льюис перебрался в Mercedes после шести сезонов и 21 победы с McLaren. Главную роль в его переходе сыграл Ники Лауда, который убедил обе стороны в выгодности такого сотрудничества, хотя первоначально ни британец, ни Mercedes не проявляли к этому интереса.
«Нам долго не удавалось доказать Mercedes, что Льюис – именно тот, кто им нужен, – рассказал Фрай, отметив, что цена сотрудничества казалась представителям концерна завышенной. – Но Ники сказал просто: "Давайте подпишем с ним контракт от имени команды, а все остальное урегулируем потом". Так мы и сделали».
К Honda вся эта история, впрочем, уже не имела никакого отношения.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Рубен Циммерман
Бывший босс Honda в Ф1: Мы еще в 2006-м приглашали Льюиса
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