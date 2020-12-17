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Формула 1 / Новость

Бывший босс Force India сменил Доменикали в FIA

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Бывший босс Force India сменил Доменикали в FIA
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Боб Фернли стал новым главой Комиссии формульных гонок

Британец Фернли начал работу в автоспорте еще в 80-е. В конце 2007-го, когда его близкий друг Виджей Малья выкупил команду Ф1 Spyker и переименовал ее в Force India, Боб стал руководителеи этого проекта. 

Он оставался на этом посту до лета 2018-го, когда коллектив попал под внешнее управление и сменил владельца. Фернли не нашлось места в реорганизованной Racing Point, после чего он какое-то время занимался программой McLaren в IndyCar.

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Теперь 53-летний специалист возглавит Комиссию формульных гонок FIA. До него ей руководили Герхард Бергер и Стефано Доменикали, но последний с 1 января станет боссом Формулы 1. 

«Думаю, бунтарь наконец-то получит престижную работу, – улыбнулся Фернли, комментируя свое назначение Motorsport.com. – Разумеется, я намерен продолжать дело, начатое Герхардом и Стефано. Впереди много дел, ведь я намерен как минимум не уступать им в проделанной за много лет работе. 

Как вы понимаете, мое назначение потребовало нескольких месяцев обсуждений. Но теперь, надеюсь, получится продолжить их работу и, возможно, немного продвинуться в ней».

К настоящему времени система «младших» формульных серий уже приведена к единому стандарту. Многие славные первенства недавнего прошлого, вроде Формулы Renault 3.5, отправлены в архив, зато выстроена схема из Формулы 4, Формулы 3 и Формулы 2.  

Фернли сказал, что ни в коем случае не намерен отказываться от такой структуры классов и лишь планирует совершенствовать ее.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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