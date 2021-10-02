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Формула 1 Новости

Бывший босс Ферстаппена объяснил проблемы его напарников

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По словам Франца Тоста, голландец давно стал «техническим лидером» команды Red Bull

Бывший босс Ферстаппена объяснил проблемы его напарников

Макс Ферстаппен в последние годы является наиболее успешным пилотом команды Red Bull, однако, как и большинство пилотов молодежной программы «Быков», начинал он в команде Torro Roso, ныне известной как AlphaTauri.

После ухода Даниэля Риккардо из Red Bull именно AlphaTauri стала поставщиком напарников для Ферстаппена, однако большинство из них не могли даже близко приблизиться по темпу к голландцу. В интервью немецкому изданию Sport1.de глава AlphaTauri Франц тост попробовал объяснить, почему так выходит.

«Гасли мог бы быть близок, – сказал Тост о своем нынешнем лучшем пилоте. – Но Макс уже был техническим лидером команды. Это означает, что болид делали ровно таким, каким он хотел его видеть. Так что нет ничего странного в том, что второй пилот из-за этого сталкивался с проблемами.

Я бы не сказал, что у Ферстаппена какой-то специфический стиль вождения. Но у него есть уникальное чувство того, где начинать торможение, где входить в поворот и как проходить апекс. Так что многие пилоты не могут удержать машину, построенную под Макса. Я бы сказал, что это у них иной стиль вождения, а не у него».

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