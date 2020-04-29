Бывший босс Ferrari: я бы продлил контракт с Феттелем

Контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari истекает в конце 2020 года. При этом, по слухам, Скудерия настаивает на сокращении зарплаты гонщика и не хочет заключать с ним многолетнее соглашение.

В прошлом сезоне Феттель уступил своему молодому напарнику Шарлю Леклеру по очкам. Однако бывший руководитель компании Ferrari Лука ди Монтедземоло считает, что это не должно заслонять хорошие качества четырехкратного чемпиона. Отвечая на вопрос, продлил бы он контракт с немецким гонщиком, Монтедземоло уверенно ответил «да».

«Себастьян до сих пор очень быстр, у него огромный опыт, и я не думаю, что он испытывает проблемы с мотивацией, – заявил Монтедземоло в интервью журналисту Лео Турини, которое тот опубликовал в своем блоге. – К тому же, его присутствие в команде может быть полезно для Леклера. Шарль очень талантлив, но ему еще нужно подтвердить свой статус топового гонщика. После столь блестящего сезона Леклер будет под очень большим давлением, более сильным чем в прошлом году».

Монтедземоло также поделился своим мнением о том, что будет с Формулой 1 в 2020 году: «Я все еще ожидаю проведения нормального чемпионата, хотя этот сезон определенно войдет в историю. Я надеюсь, что скоро появится шанс запустить моторы, но безопасность должна быть гарантирована, а гонки должны пройти за закрытыми дверьми. Иначе, боюсь, мы будем наблюдать за любимым зрелищем недолго».