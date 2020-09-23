Бывший босс Ferrari возглавит Формулу 1 с 2021 года

Стефано Доменикали заменит Чейза Кэри на посту руководителя Формулы 1 в конце нынешнего года, подтвердили Motorsport.com в FOM. Официальный договор с Доменикали еще не заключен, однако Ф1 уже проинформировала команды о грядущей перемене. Кэри сохранит место в Ф1, но получит другую роль.

Доменикали возглавлял Ferrari с 2008-го по 2014-й год, а до того с 1998-го работал спортивным директором команды. При нем Скудерия выиграла пять титулов с Михаэлем Шумахером и привела к чемпионству Кими Райкконена.

После Ferrari Доменикали работал в Audi и Lamborghini, а также занимал пост в комиссии FIA по формульным гонкам. В частности, он был в числе ответственных за преобразование череды младших серий в структуру из Формулы 3 и Формулы 2.

Доменикали станет уже третьим экс-сотрудником Ferrari в гоночном руководстве. Бывший босс команды Жан Тодт с 2010 года является президентом FIA, а Росс Браун с 2017-го занимает пост спортивного директора Ф1.