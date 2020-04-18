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Бывший босс Ferrari стал водителем-волонтером

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Бывший босс Ferrari стал водителем-волонтером
Автор:
, шеф-редактор
18 апр. 2020 г., 16:42

Экс-руководитель итальянской команды в Формуле 1 Маурицио Арривабене решил помочь престарелым жителям Италии во время пандемии коронавируса

Maurizio Arrivabene, Ferrari Team Principal with Kimi Raikkonen, Ferrari and Sebastian Vettel, Ferrari
Maurizio Arrivabene, Team Principal, Ferrari, in the Team Principals' Press Conference
Maurizio Arrivabene, Ferrari Takım Patronu

Бывший глава Ferrari в Формуле 1 Маурицио Арривабене начал работать водителем на волонтерских началах. Как сообщает Quotidiano Sportivo, итальянец отвозит пожилых людей в больницу, если тем требуется госпитализация.

Сейчас Арривабене не имеет отношения к Ferrari. В настоящий момент Маурицио входит в совет директоров футбольного клуба «Ювентус». Подобно гонкам Формулы 1 футбольные матчи не проводятся из-за карантина. В условиях вынужденного простоя Арривабене решил проявить инициативу и помочь больным преклонного возраста.

Экс-босс Ferrari – не единственный человек из мира Формулы 1, кто помогает врачам в борьбе с пандемией. Руководитель автоспортивного подразделения шинной компании Pirelli Марио Изола работает на скорой помощи

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Антон Погорельский

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