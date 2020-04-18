Бывший босс Ferrari стал водителем-волонтером

Бывший глава Ferrari в Формуле 1 Маурицио Арривабене начал работать водителем на волонтерских началах. Как сообщает Quotidiano Sportivo, итальянец отвозит пожилых людей в больницу, если тем требуется госпитализация.

Сейчас Арривабене не имеет отношения к Ferrari. В настоящий момент Маурицио входит в совет директоров футбольного клуба «Ювентус». Подобно гонкам Формулы 1 футбольные матчи не проводятся из-за карантина. В условиях вынужденного простоя Арривабене решил проявить инициативу и помочь больным преклонного возраста.

Экс-босс Ferrari – не единственный человек из мира Формулы 1, кто помогает врачам в борьбе с пандемией. Руководитель автоспортивного подразделения шинной компании Pirelli Марио Изола работает на скорой помощи.