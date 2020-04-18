Бывший босс Ferrari стал водителем-волонтером
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Экс-руководитель итальянской команды в Формуле 1 Маурицио Арривабене решил помочь престарелым жителям Италии во время пандемии коронавируса
Бывший глава Ferrari в Формуле 1 Маурицио Арривабене начал работать водителем на волонтерских началах. Как сообщает Quotidiano Sportivo, итальянец отвозит пожилых людей в больницу, если тем требуется госпитализация.
Сейчас Арривабене не имеет отношения к Ferrari. В настоящий момент Маурицио входит в совет директоров футбольного клуба «Ювентус». Подобно гонкам Формулы 1 футбольные матчи не проводятся из-за карантина. В условиях вынужденного простоя Арривабене решил проявить инициативу и помочь больным преклонного возраста.
Экс-босс Ferrari – не единственный человек из мира Формулы 1, кто помогает врачам в борьбе с пандемией. Руководитель автоспортивного подразделения шинной компании Pirelli Марио Изола работает на скорой помощи.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
|Автор
|Антон Погорельский
Бывший босс Ferrari стал водителем-волонтером
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