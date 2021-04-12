Бывший босс Ferrari присоединится к Aston Martin

Бывший руководитель Ferrari Марко Маттиаччи вернется в Формулу 1. Как уверяет итальянская La Gazzetta dello Sport, 50-летний специалист находится в шаге от подписания контракта с Aston Martin.

Маттиаччи руководил Ferrari короткий срок в 2014 году, когда команду покинул Стефано Доменикали, а Маурицио Арривабене еще не занял этот пост. Он также знаком с владельцем Aston Martin Лоуренсом Строллом благодаря своей работе в роли представителя Ferrari на североамериканском рынке.

Какую роль Маттиаччи займет в Aston Martin пока непонятно. В команде он воссоединится с Себастьяном Феттелем, которого в свое время переманил в Ferrari из Red Bull, но не успел поработать с ним вместе.

Сейчас Aston Martin руководит Отмар Сафнауэр, который работает в ней с 2009 года, когда коллектив выступал под названием Force India.