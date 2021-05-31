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Формула 1 Новости

Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб

Автор:
, редактор

Двухлетний отпуск Маурицио Арривабене грозит скоро кончиться

Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб

Бывший руководитель Ferrari Маурицио Арривабене остается без работы с января 2019 года, когда покинул Маранелло. Арривабене провел во главе Скудерии более четырех лет, но не смог привести команду к титулам и уступил место Маттиа Бинотто. 

Однако пауза в карьере Арривабене может закончиться в ближайшее время. По информации La Gazzetta dello Sport, Арривабене является основным претендентом на пост спортивного директора футбольного клуба «Ювентус».

Место в «Ювентусе» освободилось с увольнением Фабио Паратичи после того, как туринский клуб впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии.

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Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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