Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб
Автор: Иван Матушкин , редактор
Двухлетний отпуск Маурицио Арривабене грозит скоро кончиться
Бывший руководитель Ferrari Маурицио Арривабене остается без работы с января 2019 года, когда покинул Маранелло. Арривабене провел во главе Скудерии более четырех лет, но не смог привести команду к титулам и уступил место Маттиа Бинотто.
Однако пауза в карьере Арривабене может закончиться в ближайшее время. По информации La Gazzetta dello Sport, Арривабене является основным претендентом на пост спортивного директора футбольного клуба «Ювентус».
Место в «Ювентусе» освободилось с увольнением Фабио Паратичи после того, как туринский клуб впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии.
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|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин
Бывший босс Ferrari может возглавить футбольный топ-клуб
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