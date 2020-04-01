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Формула 1 / Новость

Бывший босс BMW в Ф1 предсказал заводским командам сложные времена

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Бывший босс BMW в Ф1 предсказал заводским командам сложные времена
Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
1 апр. 2020 г., 08:38

По мнению Марио Тайссена, глобальный экономический спад может подтолкнуть производителей к отказу от гоночных программ. Сам он знает о подобном не понаслышке

Пандемия коронавируса уже нанесла серьезный удар по мировой экономике, а о ее дальнейших последствиях эксперты говорят исключительно в негативных тонах. Применительно к Ф1 это значит, что командам будет гораздо сложнее собирать прежние бюджеты. 

Но если часные коллективы давно научились выживать в таких условиях, то тем, кто получает значительное финансирование от производителей, может стать куда сложнее. В первую очередь речь о Renault, Daimler и Honda, которые могут сократить инвестиции.

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В 2008-09 годах чемпионат уже проходил через схожую ситуацию. Тогда из-за экономического спада пелотон остался без нескольких сильных участников, включая и BMW. Командой, которая за несколько лет успела войти в тройку лидеров Ф1 и оджержала свою первую победу на Гран При Канады 2008 года, тогда руководил Марио Тайссен.

«Когда они решили свернуть программу, то предупредили меня за три-четыре дня до официального объявления, – рассказал он Motorsport.com. – Возможно, за пять. Но точно не больше». 

Рассуждая о возможности повторения ситуации и проблемах у нынешних заводских команд, Тайссен, который по-прежнему связан с гонками, работая в германском автоклубе ADAC, добавил: «Сейчас остается только ждать. Пока прошло слишком мало времени. Да и ситуация значительно отличается. Выводы можно будет делать по прошествии полугода. Но да, подобное вполне возможно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кристиан Ниммерфолль

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