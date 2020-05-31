Бывший босс Aston Martin: С нынешними моторами Ф1 не привлечет новых производителей
По мнению Дэвида Ричадса, гибридные силовые установки слишком сложны и дороги, чтобы в текущей экономической ситуации кто-то захотел их разрабатывать
Новый регламент Формулы 1 должен был вступить в силу с 2021 года. Из-за глобального карантина срок отложили на год. Эти правила вернут в чемпионат граунд-эффект и значительно изменят машины. Многие ожидали, что одновременно изменения затронут и силовые установки – в частности, обсуждался вопрос отказа от технически сложных тепловых мотор-генераторов MGU-H.
Вместо этого Формула 1 решила лишь ограничить список используемых материалов и перейти на единые топливные насосы.
По мнению Дэвида Ричардса – бывшего босса BAR и Aston Martin, который сейчас руководит Королевским британским автоклубом – действующие правила в сочетании с экономическим спадом на оставляют шансов увидеть в Формуле 1 новых производителей.
«Требуются колоссальные инвестиции, – объяснил Ричадс Motorsport.com – В нынешней ситуации производители просто помыслить не могут о чем-то подобном. Нужно сделать как минимум два шага назад, чтобы хоть кто-то задумался о возможности потратить деньги, необходимые для выхода на уровень нынешних поставщиков.
Нынешние моторы – самые технически совершенные устройства внутреннего сгорания из всех, которые когда-либо были созданы».
Сейчас в Ф1 представлены четыре производителя – Mercedes, Ferrari, Renault и Honda. С начала действия нынешнего регламента в 2014 году ни одна другая компания не говорила о серьезных намерениях построить гибридный мотор.
Оценивая возможность увидеть такой сценарий, Ричардс был категоричен: «Не при тех правилах, которые действуют сейчас. Они слишком сложны».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джейк Боксолл-Легг