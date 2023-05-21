Бывший босс Alpine F1 собрался возродить чемпионат A1GP
Марцин Будковски стал одним из партнеров нового проекта, призванного вернуть к жизни Кубок наций A1 Grand Prix
Серия A1GP родилась в 2005 году усилиями шейха Аль Мактума и успела провести четыре сезона. Поначалу под флагами национальных сборных там выступали известные пилоты, включая будущих гонщиков Ф1, однако вскоре Кубок наций оказался в немилости у Берни Экклстоуна и прекратил свое существование.
При этом перед четвертым и финальным сезоном чемпионат получил машины, разработанные и построенные Ferrari – но даже это не спасло его.
Спустя почти полтора десятилетия нашлись желающие вновь пройти этим путем и собрать на старте команды разных стран. Гонщики должны выступать на одинаковой технике, а каждую сборную составят дуэт из новичка и ветерана.
Как стало известно Sky Business News, инициатором идеи на этот раз выступает Кит Миллз, британский предприниматель, сыгравший заметную роль в организации Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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Фото: Motorsport Images
По имеющейся информации, Миллз и компания Origin Sports Group, занимающаяся спортивными инвестициями, сейчас ищут финансовую поддержку проекта.
Но интереснее всего в этой новости, что генеральным директором новой серии, который будет отвечать за спортивные и технические вопросы, стал недавний руководитель Alpine в Формуле 1 Марцин Будковски. Он покинул свой пост в январе 2022-го, после чего команду возглавил Отмар Сафнауэр.
Еще одно известное поклонникам Ф1 имя в новой структуре – это конструктор Майк Гаскойн, работавший прежде в McLaren, Renault и Toyota. Есть основания говорить, что его компания MGI будет разрабатывать новые машины для Кубка наций.
Сборная России участвовала только в дебютном сезоне A1GP. За нее выступали Алексей Васильев, Михаил Алешин и Роман Русинов. В тренировках за руль также садились запасные гонщики – Николай Фоменко и Александр Тюрюмин.
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