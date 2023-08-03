Бывший босс Alpine F1 объяснил проблемы команды жадностью Renault

После невыразительные выступлений в первой половине сезона и лишь шестой позиции в Кубке конструкторов команда Alpine F1 объявила об увольнении двух своих ключевых сотрудников – руководителя Отмара Сафнауэра и спортивного директора Алана Пермейна. Технический директор Пэт Фрай тоже покинул Энстоун и перебрался к соперникам из Williams.

Прокомментировать эти кадровые перестановки на польский телеканал Viaplay Sport пригласили Марцина Будковски – он руководил работой Alpine до января 2022 года и был предшественником Сафнауэра.

Будковски рассказал, что менеджмент Renault Group постоянно оказывал на команду прессинг, ожидая высоких результатов, но при это сильно ограничивая финансовые вложения.

«Вскоре после того, как было объявлено об отставках, мы говорили с Аленом Простом (чемпион Ф1 был консультантом Alpine F1 до минувшей зимы – прим.ред.), – рассказал Марцин. – И оказалось, что наши взгляды на эту ситуацию почти полностью совпадают.

Все, что происходит с командой, очень расстраивает меня, ведь я работал в ней много лет, потому принимаю все это близко к сердцу. Мы поддерживаем контакты со многими из тех, кто остается там сейчас. И они правда заслуживают лучших результатов и более умелого менеджмента».

Он продолжил: «У Renault в Формуле 1 всегда одна и та же проблема: они ставят очень серьезные задачи, но не обеспечивают финансовых ресурсов, необходимых для их решения. При этом амбиции растут год от года, а необходимых инвестиций так и нет. Члены совета директоров даже слышать ничего не хотят об этом.

Отмар провел в Ф1 много лет, работал в разных командах. Он знает, что необходимо для победы и сколь сложно ее достичь. И еще ему отлично известно, каких это требует расходов – как в плане денег, так и времени. В Renault, по всей видимости, не оценили его подход.

Результаты Aston Martin и McLaren в нынешнем сезоне наглядно показывают, что процесс возможно ускорить. И результаты этих команд дополнительно сыграли против Alpine».

Французы пока не объявили, кто станет новым главой команды. Временно этот пост занимает вице-президент бренда по гонкам Бруно Фамен.

Марцин Будковски, Renault Sport F1 Team Фото: Марк Саттон / Motorsport Images