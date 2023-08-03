Предыдущая / Цунода: Появление Риккардо в AlphaTauri привело к прессингу и ошибкам
Формула 1 Новость

Бывший босс Alpine F1 объяснил проблемы команды жадностью Renault

По мнению Марцина Будковски, первопричиной всех сложностей коллектива из Энстоуна является недостаточное финансирование программы французским концерном

Кемаль Шенгюл
Автор:
Эстебан Окон, Alpine A523

После невыразительные выступлений в первой половине сезона и лишь шестой позиции в Кубке конструкторов команда Alpine F1 объявила об увольнении двух своих ключевых сотрудников – руководителя Отмара Сафнауэра и спортивного директора Алана Пермейна. Технический директор Пэт Фрай тоже покинул Энстоун и перебрался к соперникам из Williams.

Читайте также:

Прокомментировать эти кадровые перестановки на польский телеканал Viaplay Sport пригласили Марцина Будковски – он руководил работой Alpine до января 2022 года и был предшественником Сафнауэра. 

Будковски рассказал, что менеджмент Renault Group постоянно оказывал на команду прессинг, ожидая высоких результатов, но при это сильно ограничивая финансовые вложения. 

«Вскоре после того, как было объявлено об отставках, мы говорили с Аленом Простом (чемпион Ф1 был консультантом Alpine F1 до минувшей зимы – прим.ред.), – рассказал Марцин. – И оказалось, что наши взгляды на эту ситуацию почти полностью совпадают. 

Все, что происходит с командой, очень расстраивает меня, ведь я работал в ней много лет, потому принимаю все это близко к сердцу. Мы поддерживаем контакты со многими из тех, кто остается там сейчас. И они правда заслуживают лучших результатов и более умелого менеджмента». 

Он продолжил: «У Renault в Формуле 1 всегда одна и та же проблема: они ставят очень серьезные задачи, но не обеспечивают финансовых ресурсов, необходимых для их решения. При этом амбиции растут год от года, а необходимых инвестиций так и нет. Члены совета директоров даже слышать ничего не хотят об этом. 

Отмар провел в Ф1 много лет, работал в разных командах. Он знает, что необходимо для победы и сколь сложно ее достичь. И еще ему отлично известно, каких это требует расходов – как в плане денег, так и времени. В Renault, по всей видимости, не оценили его подход.

Результаты Aston Martin и McLaren в нынешнем сезоне наглядно показывают, что процесс возможно ускорить. И результаты этих команд дополнительно сыграли против Alpine».

Французы пока не объявили, кто станет новым главой команды. Временно этот пост занимает вице-президент бренда по гонкам Бруно Фамен.  

Читайте также:
Марцин Будковски, Renault Sport F1 Team

Марцин Будковски, Renault Sport F1 Team

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

Цунода: Появление Риккардо в AlphaTauri привело к прессингу и ошибкам
Кемаль Шенгюл Больше от
Кемаль Шенгюл
Уволенный Сафнауэр пообещал быстро вернуться в Ф1

Уволенный Сафнауэр пообещал быстро вернуться в Ф1

Формула 1

Уволенный Сафнауэр пообещал быстро вернуться в Ф1 Уволенный Сафнауэр пообещал быстро вернуться в Ф1

Ферстаппен рассказал, какая погода ему больше подойдет в Спа

Ферстаппен рассказал, какая погода ему больше подойдет в Спа

Формула 1
Гран При Бельгии

Ферстаппен рассказал, какая погода ему больше подойдет в Спа Ферстаппен рассказал, какая погода ему больше подойдет в Спа

«Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса

«Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса

Формула 1

«Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса «Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса

Alpine Больше от
Alpine
«Ему бы помолчать». Алонсо о роли Сафнауэра в проблемах Alpine

«Ему бы помолчать». Алонсо о роли Сафнауэра в проблемах Alpine

Формула 1

«Ему бы помолчать». Алонсо о роли Сафнауэра в проблемах Alpine «Ему бы помолчать». Алонсо о роли Сафнауэра в проблемах Alpine

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Бельгии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца

Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца

Формула 1

Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца

Самое важное:

Эванс захватил лидерство на Ралли Финляндия после множества аварий

Эванс захватил лидерство на Ралли Финляндия после множества аварий

WRC WRC
Ралли Финляндия

Эванс захватил лидерство на Ралли Финляндия после множества аварий Эванс захватил лидерство на Ралли Финляндия после множества аварий

Экс-пилот Ф1 посоветовал Шумахеру уйти из Mercedes

Экс-пилот Ф1 посоветовал Шумахеру уйти из Mercedes

F1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 посоветовал Шумахеру уйти из Mercedes Экс-пилот Ф1 посоветовал Шумахеру уйти из Mercedes

Формула 2 променяла Зандфорт на Катар в календаре 2024 года

Формула 2 променяла Зандфорт на Катар в календаре 2024 года

F2 Формула 2

Формула 2 променяла Зандфорт на Катар в календаре 2024 года Формула 2 променяла Зандфорт на Катар в календаре 2024 года

Уволенный Сафнауэр пообещал быстро вернуться в Ф1

Уволенный Сафнауэр пообещал быстро вернуться в Ф1

F1 Формула 1

Уволенный Сафнауэр пообещал быстро вернуться в Ф1 Уволенный Сафнауэр пообещал быстро вернуться в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.