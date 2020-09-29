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Формула 1 / Новость

Бывшие гонщики Ф1 не увидели у Мика Шумахера таланта его отца

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Бывшие гонщики Ф1 не увидели у Мика Шумахера таланта его отца
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению Марка Зурера и Карла Вендлингера, у сына семикратного чемпиона мира собственный подход к гонкам

После успешного уик-энда в Сочи, который принес Мику Шумахеру победу и третье места в гонках,немецкий пилот заметно укрепил свои позиции в общем зачете Формулы 2. За два этапа до конца сезона сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера опережает Каллума Илотта на 22 очка, а все остальные уже проигрывают слишком много, чтобы реально претендовать на титул. 

Все это привело к усилению слухов о скором объявлении о переходе Мика в Формулы 1, где он будет выступать за Alfa Romeo. 

Между тем, не все согласны, что 21-летний спортсмен столь же талантлив, как его отец. Известный эксперт и участник 82 гонок Ф1 Марк Зурер высказал именно такую точку зрения в интервью Motorsport Magazin.

«Если говорить о таланте, то Мик уступает отцу, – заявил Зурер. – В то же время он способен прибавлять, а его умение постигать новое просто невероятно. 

Каждый раз, приходя в новую категорию, он поначалу довольно осторожен. Он учится. И конец сезона неизменно получается у него очень сильным. Именно это мы видим в Формуле 2. И конечно, Мик достоин контракта в Ф1».

Бывший коллега Михаэля Шумахера по юниорской программе Mercedes в конце 80-х Карл Вендлингер согласился с этой точкой зрения. 

«Мик не во всем похож на отца, – сказал австриец. – Тот всегда был невероятно быстр с первых кругов. 

Мику нужно больше времени, но он прибавляет, и уже ко второму сезону – неважно, в Формуле 4, Формуле 3 или Формуле 2 – у него есть скорость и есть успехи».

При этом эксперты согласились, что известная фамилия помогает гонщику добиваться большего.  

«Разумеется, она приносит ему пользу, – сказал Зурер. – Но никто не возьмет его в Ф1 только из-за имени. Для этого нужны успешные гонкки, и именно это мы бидели от него на прошедших этапах».

Участники Формулы 2 проведут в этом сезоне еще два уик-энда, они пройдут в Бахрейне в конце ноября и начале декабря. 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2
Автор Александр Кабановский

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