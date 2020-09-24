Еще в начале лета Льюис Хэмилтон объявил о создании программы, которая должна помочь тем представителям чернокожего сообщества, кто нацеливается сделать карьеру в автогонках.

В четверг был объявлен состав из 14 экспертов и известных в индустрии специалистов, которые вошли в состав комиссии. Помимо собственно мира гонок, они представляют сферу образования и даже политические партии.

Самой примечательной в списке выглядит фигура Мартина Уитмарша. Тот руководил командой McLaren на протяжении всего времени, что Льюис пользовался ее покровительством.

В 2009-м Уитмарш сменил на посту главы коллектива Рона Денниса, а в 2014-м произошла образная замена, после которой Мартин покинул Ф1

После этого британец руководил программой яхтсмена Бена Эйсли на Кубке Америки и входил в попечительский совет Формулы Е.

Хэмилтон выразил надежду, что выбранный состав его комиссии позволит продвинуться в достижении намеченных целей.

Он сказал: «В Формуле 1 команды гораздо важнее атлетов, которые за них выступают. Но представительство [чернокожих] недостаточно на всех уровнях от гаража до инженеров на базах и в конструкторских бюро.

Изменения происходят недостаточно быстро, и нам надо понять, почему. Именно поэтому я и основал комиссию. Я горд работать с Королевской инженерной академией и нашим невероятным советом директоров, чтобы понять, какие барьеры мешают молодым черным ребятам делать карьеру в гонках. Мы объединены этой целью и общими усилиями добьемся изменений».

Первое заседание комиссии Хэмилтона уже состоялось, в дальнейшем их планируется проводить каждые три месяца. Ожидается, что через девять месяцев уже будут выработаны конкретные рекомендации.