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Формула 1 / Новость

Бывшему боссу Хэмилтона поручили привлечение чернокожих в гонки

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Бывшему боссу Хэмилтона поручили привлечение чернокожих в гонки
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Экс-глава McLaren Мартин Уитмарш вошел в состав комиссии, учрежденной шестикратным чемпионом мира

Еще в начале лета Льюис Хэмилтон объявил о создании программы, которая должна помочь тем представителям чернокожего сообщества, кто нацеливается сделать карьеру в автогонках.

В четверг был объявлен состав из 14 экспертов и известных в индустрии специалистов, которые вошли в состав комиссии. Помимо собственно мира гонок, они представляют сферу образования и даже политические партии.

Самой примечательной в списке выглядит фигура Мартина Уитмарша. Тот руководил командой McLaren на протяжении всего времени, что Льюис пользовался ее покровительством. 

В 2009-м Уитмарш сменил на посту главы коллектива Рона Денниса, а в 2014-м произошла образная замена, после которой Мартин покинул Ф1

После этого британец руководил программой яхтсмена Бена Эйсли на Кубке Америки и входил в попечительский совет Формулы Е.

Хэмилтон выразил надежду, что выбранный состав его комиссии позволит продвинуться в достижении намеченных целей. 

Он сказал: «В Формуле 1 команды гораздо важнее атлетов, которые за них выступают. Но представительство [чернокожих] недостаточно на всех уровнях от гаража до инженеров на базах и в конструкторских бюро. 

Изменения происходят недостаточно быстро, и нам надо понять, почему. Именно поэтому я и основал комиссию. Я горд работать с Королевской инженерной академией и нашим невероятным советом директоров, чтобы понять, какие барьеры мешают молодым черным ребятам делать карьеру в гонках. Мы объединены этой целью и общими усилиями добьемся изменений».

Первое заседание комиссии Хэмилтона уже состоялось, в дальнейшем их планируется проводить каждые три месяца. Ожидается, что через девять месяцев уже будут выработаны конкретные рекомендации.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Джонатан Нобл

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