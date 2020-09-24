Бывшему боссу Хэмилтона поручили привлечение чернокожих в гонки
Экс-глава McLaren Мартин Уитмарш вошел в состав комиссии, учрежденной шестикратным чемпионом мира
Еще в начале лета Льюис Хэмилтон объявил о создании программы, которая должна помочь тем представителям чернокожего сообщества, кто нацеливается сделать карьеру в автогонках.
В четверг был объявлен состав из 14 экспертов и известных в индустрии специалистов, которые вошли в состав комиссии. Помимо собственно мира гонок, они представляют сферу образования и даже политические партии.
Самой примечательной в списке выглядит фигура Мартина Уитмарша. Тот руководил командой McLaren на протяжении всего времени, что Льюис пользовался ее покровительством.
В 2009-м Уитмарш сменил на посту главы коллектива Рона Денниса, а в 2014-м произошла образная замена, после которой Мартин покинул Ф1
После этого британец руководил программой яхтсмена Бена Эйсли на Кубке Америки и входил в попечительский совет Формулы Е.
Хэмилтон выразил надежду, что выбранный состав его комиссии позволит продвинуться в достижении намеченных целей.
Он сказал: «В Формуле 1 команды гораздо важнее атлетов, которые за них выступают. Но представительство [чернокожих] недостаточно на всех уровнях от гаража до инженеров на базах и в конструкторских бюро.
Изменения происходят недостаточно быстро, и нам надо понять, почему. Именно поэтому я и основал комиссию. Я горд работать с Королевской инженерной академией и нашим невероятным советом директоров, чтобы понять, какие барьеры мешают молодым черным ребятам делать карьеру в гонках. Мы объединены этой целью и общими усилиями добьемся изменений».
Первое заседание комиссии Хэмилтона уже состоялось, в дальнейшем их планируется проводить каждые три месяца. Ожидается, что через девять месяцев уже будут выработаны конкретные рекомендации.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Джонатан Нобл