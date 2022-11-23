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Формула 1 Новость

Бывшая помощница Вольфа ушла из FIA

Федерация сообщила, что Шейла-Энн Рао покинула пост генерального секретаря по спорту

Александр Кабановский
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Бывшая помощница Вольфа ушла из FIA
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В начале лета стало известно, что опытный функционер Петер Байер ушел в должности, которую занимал в FIA с 2017 года. Многие связывали это с тем, что австриец был человеком бывшего президента Жана Тодта и не смог сработаться с его преемником Мохаммедом Бин Сулайемом. 

Тогда же было объявлено, что временно генеральным секретарем станет Шейла-Энн Рао, бывшая помощница Тото Вольфа. Такой выбор обеспокоил команды. На Гран При Канады, когда у Mercedes внезапно оказалась готова вторая стяжка для поддержки днища, использование которых разрешили всего несколькими днями ранее, многие в паддоке прямо связывали эту историю с именем Рао

Также ее упоминали осенью, когда в СМИ просочилась конфиденциальная информация о нарушении командой Red Bull бюджетных требований по итогам 2021 года. 

В среду после окончания финального Гран При сезона стало известно, что Шейла-Энн покидает свой пост. В официальном заявлении федерация поблагодарила ее за работу в переходный период.

«От имени всех в FIA я хотел выразить Шейле-Энн благодарность за ее неоценимый вклад в качестве временного генерального секретаря по автоспорту на важном переходном этапе для организации, цитирует пресс-служба президента Бин Сулайема. – В частности, Шейла-Энн оказала мне большую поддержку в отношении Формулы 1, всегда действуя профессионально и честно».

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