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Бывшая команда Мазепина подала заявку на участие в Формуле 1

Коллектив Hitech официально подтвердил, что поборется за право выступать в чемпионате мира с 2026 года благодаря серьезным вложениям казахстанского инвестора

Александр Кабановский
Автор:
Никита Мазепин, Hitech Grand Prix

В понедельник пресс-служба Hitech распространила информацию о том, что новым совладельцем проекта стал бизнесмен из Казахстана Владимир Ким. Однако самое интересное, как оказалось, скрыто в глубине официального релиза. Сделанные им инвестиции позволили команде замахнуться на амбициозный шаг. 

Текст гласит: «В 2023 году после 20 месяцев планирования и обширной подготовки на своей базе в Сильверстоуне Hitech подала заявку в FIA на участие в чемпионате мира Формулы 1 с сезона 2026 года. 

Этот шаг завершит создание полноценной структуры в формульных классах и продемонстрирует, что у Hitech есть нужные люди, опыт и ресурсы, чтобы конкурировать с лучшими командами в мире».

Зимой FIA объявила тендер для желающий присоединиться к Формуле 1. Соискателям предстоит доказать свою готовность к выступлениям в чемпионате и финансовую состоятельность. Место не гарантировано никому, но пополнить пелотон смогут не более двух команд. Главным фаворитом пока считается совместная заявка Майкла Андретти и GM.

Сейчас коллектив выступает в Формуле 2, Формуле 3 и Формуле 4. До недавнего прошлого им владел Дмитрий Мазепин, а его сын Никита именно в составе Hitech прошел путь к Ф1 (на фото – россиянин в гонке Ф2 сезона-2020).

В 2022 году Мазепин-старший продал свою долю в проекте его руководителю Оливеру Оаксу. 

Владимир Ким

Владимир Ким

62-летний Владимир Ким, с которого началась эта история, по данным Forbes входит в число тысячи богатейших людей на планете и лидирует по этому показателю в Казахстане.

Он ведет бизнес в горнодобывающей, банковской и авиационной сферах, а также является поклонником гонок. Ким приобрел пакет в 25% компании Hitech Global Holdings Limited, которая владеет гоночной командой.  

«Я уже давно интересуюсь гонками, – цитирует Владимира пресс-служба. – И теперь рад новому партнерству с организацией, которая добилась успеха во множестве категорий и имеет серьезные амбиции на будущее. 

У нас есть крепкие связи со спортом, однако это наша первая глобальная инвестиция в автогонки. Их динамичная привлекательность, растущая известность, маркетинговые возможности для бизнеса и растущая база поклонников соответствуют моим личным и коммерческим амбициям».

Прежде компании Кима поддерживали казахских боксеров и теннисистов.

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