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Культовую машину Ф1 построят по чертежам 50-х и продадут за $2 млн

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Культовую машину Ф1 построят по чертежам 50-х и продадут за $2 млн
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Знаменитое имя Vanwall возродится для поклонников гонок – решено собрать шесть автомобилей VW5, полностью аналогичных моделям 1958 года

Vanwall VW5 считается легендарной по многим причинам – прежде всего из-за того, что именно за рулем таких машин Стирлинг Мосс и Тони Брукс принесли своей команде самый первый в истории Кубок Конструкторов – его начали разыгрывать как раз с 1958 года. 

Британский промышленник Тони Вандервелл основал Vanwall в первой половине 50-х. Он считал своим соперником Энцо Феррари и смог победить его. Команда успела выиграть девять Гран При и стала знаковой для Соединенного Королевства – именно с нее начались по-настоящему серьезные успехи национальной конструкторской школы в Формуле 1.

Мосс и Брукс стали первыми британцами, выигравшими на зеленой машине домашнюю гонку – это было в 1957-м в Эйнтри.

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Конструктором модели VW5, дебютировавшей в 1957 году, был Колин Чепмен, будущий босс Lotus и признанный технический гений Ф1. Аэродинамикой занимался Фрэнк Костин, чуть позже создавший культовый мотор Cosworth DFV.

Vanwall оснащалась рядным четырехцилиндровым двигателем собственной конструкции, расположенным в передней части. При рабочем объеме в 2,5 литра он развивал 270 л.с. 

Благодаря шести победам в сезоне-58 Vanwall выиграла Кубок конструкторов, заработав максимально возможное количество очков. Таких случаев в истории Ф1 было всего два.

Тони Брукс, Vanwall VW5, Гран При Великобритании 1957 года

Тони Брукс, Vanwall VW5, Гран При Великобритании 1957 года

Фото: Motorsport Images

Из-за ухудшения здоровья Вандервелла команда окончтально покинула Ф1 уже в 1960 году. Права на бренд долго принадлежали немцам из компании Mahle, производящей автозапчасти, а в 2012-м их выкупил чемпион по гонкам на моторных катерах Ян Сандерсон. 

В понедельник было объявлено, что Vanwall вновь начинает производство гоночных машин. По оригинальным чертажам будут построены шесть экземпляров VW5. Работа поручена специализированной фирме Hall and Hall. Именно она, к примеру, отвечала за подготовку техники для биографического фильма «Гонка» о Ники Лауде.

Vanwall VW5 образца 1958 года

Vanwall VW5 образца 1958 года

Фото: Vanwall Group

Сандерсон объявил, что новые машины стант на 100% аутентичной и достоверной копией оригинала. Хорошо сохранившийся экземпляр VW5 из Донингтонской коллекции послужит в качестве эталона, но новые машины будут создавать не копированием, а по полному комплекту изначальных чертежей.

Пять построенных экземпляров продадут частным коллекционерам по 1,65 миллиона фунтов (около 2,1 млн долларов) за штуку, шестой оставят для собственной программы Vanwall Historic Racing Team. Объявлено, что она нацелена «исследовать, как исторический бренд Vanwall можно транслировать в машину 2020-х годов».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Vanwall
Автор Мэтт Кью

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