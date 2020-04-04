«Быть вторым в Red Bull – в 10 раз круче, чем лидером Renault». Голландские гонщики раскритиковали Риккардо
По мнению Тома Коронеля и Роберта Дорнбоса, австралиец совершил ошибку, перейдя в Renault
Даниэль Риккардо в конце 2018 года принял решение покинуть команду Red Bull и перейти в Renault. Это решение многие связали с нежеланием австралийца становиться вторым номером при молодом голландце Максе Ферстаппене, превращавшемся в лидера «Быков».
Похоже, в Нидерландах до сих пор считают, что Риккардо совершил ошибку. По крайней мере, в недавнем шоу на местном телеканале Ziggo Sport сразу два голландских гонщика раскритиковали решение австралийца.
«Мы прекрасно понимаем, что он выбрал деньги, – заявил Том Коронель, известный пилот кузовных гонок. – Просто выступает за тех, кто больше платит. Иначе он остался бы в Red Bull. Быть вторым в Red Bull в десять раз круче, чем быть первым в Renault. Ты хотя бы можешь заработать больше очков и одерживать победы».
Чуть более деликатно высказался бывший пилот команд Minardi и Red Bull Роберт Дорнбос.
«Renault давно доказала, что может выигрывать гонки, – заявил Дорнбос. – Если же это не сработает, ему стоит предложить свои услуги в Ferrari. Но у него двухлетний контракт с Renault, причем второй сезон уже сокращен. И ему предстоит крепко подумать, что делать дальше».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
«Быть вторым в Red Bull – в 10 раз круче, чем лидером Renault». Голландские гонщики раскритиковали Риккардо
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