«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера

Шарль Леклер закончил в барьере пятничные тренировки Гран При Майами, а потом улетел практически в том же месте и по ходу квалификации, вторично разбив машину.

В гонке он стартовал седьмым, долгое время не мог опередить Кевина Магнуссена на Haas и в итоге завершил дистанцию, не отыграв ни одной позиции.

Такие выступления едва ли понравились поклонникам Ferrari – а экс-пилот и комментатор Мартин Брандл отметил, что на этой стадии карьеры монегаску стоило бы демонстрировать совсем другой уровень стабильности.

«Он слишком часто попадает в аварии, – объяснил британец. – Помимо прочего, это бьет по бюджету Ferrari.

Если говорить о чистой скорости, то Шарль очень быстр, даже быстрее всех. Но он не чувствует пределов возможностей машины.

Когда он еще выступал за Sauber [в дебютном сезоне], я говорил, что очень хочу увидеть этого мальчишку в Ferrari, но он должен прекратить ошибаться. С того времени прошло уже несколько лет, но Шарль продолжает допускать их.

Ему пора сделать для себя важные выводы».