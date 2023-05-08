«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера
Популярный эксперт Sky Sports поделился мнением о лидере Ferarri после неоднозначнго выступления того в Гран При Майами
Шарль Леклер закончил в барьере пятничные тренировки Гран При Майами, а потом улетел практически в том же месте и по ходу квалификации, вторично разбив машину.
В гонке он стартовал седьмым, долгое время не мог опередить Кевина Магнуссена на Haas и в итоге завершил дистанцию, не отыграв ни одной позиции.
Такие выступления едва ли понравились поклонникам Ferrari – а экс-пилот и комментатор Мартин Брандл отметил, что на этой стадии карьеры монегаску стоило бы демонстрировать совсем другой уровень стабильности.
«Он слишком часто попадает в аварии, – объяснил британец. – Помимо прочего, это бьет по бюджету Ferrari.
Если говорить о чистой скорости, то Шарль очень быстр, даже быстрее всех. Но он не чувствует пределов возможностей машины.
Когда он еще выступал за Sauber [в дебютном сезоне], я говорил, что очень хочу увидеть этого мальчишку в Ferrari, но он должен прекратить ошибаться. С того времени прошло уже несколько лет, но Шарль продолжает допускать их.
Ему пора сделать для себя важные выводы».
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