Валттери Боттас показал лучшее время на первой тренировке в рамках Гран При Эмилии-Романьи. Впрочем, напарник финна Льюис Хэмилтон и главный соперник Mercedes, пилот Red Bull Макс Ферстаппен, отстали от Боттаса всего на несколько сотых секунды.

В первой половине сессии большинство пилотов использовали жесткие шины, которые вряд ли понадобятся им в гонке. В верхней части таблицы при этом наряду с пилотами Mercedes (лучший круг на шинах Hard проехал тоже Боттас) и Ферстаппеном находились Карлос Сайнс и Пьер Гасли.

В последние 10 минут гонщики выехали на трассу на наиболее мягких покрышках. Ferrari и Пьер Гасли остались в числе лидеров, хотя на этот раз побороться за лучшее время круга уже не смогли.

Самым ярким событием по ходу сессии стал инцидент между Серхио Пересом и Эстебаном Оконом примерно за 20 минут до окончания тренировки. Мексиканец, находившийся на быстром круге, столкнулся с французом, который ехал ощутимо медленнее. Обе машины остановились на трассе и потребовали эвакуации (из-за чего примерно на 10 минут были вывешены красные флаги), хотя серьезных повреждений (помимо спустивших шин) на телевизионной картинке видно не было.

Ранее несколько пилотов по ходу сессии допустили ошибки. Лидеры чемпионата, Хэмилтон и Ферстаппен, побывали за пределами трассы (без особых последствий) в середине сессии, а в начале тренировки этим отметились новички чемпионата – Юки Цунода и Никита Мазепин.

Россиянин, которого развернуло в конце первого же пробного круга, повторил разворот примерно в том же месте в самом конце сессии. В итоге москвич показал 18-е время, отстав от лучшего времени больше чем на 2 секунды и опередив своего напарника Мика Шумахера почти на семь десятых.

По сообщениям с трассы, сразу у нескольких команд по ходу тренировки наблюдались проблемы с радиосвязью. Впрочем, к каким-либо серьезным инцидентам это не привело.

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