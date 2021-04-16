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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Отчет о тренировке

Два Mercedes и Ферстаппен уложились в 0,06 с на первой тренировке в Имоле. Мазепин опять запомнился разворотами

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, Главный редактор

Россиянин, впрочем, избежал контактов с другими пилотами. В то время как Серхио Перес и Эстебан Окон столкнулись

Два Mercedes и Ферстаппен уложились в 0,06 с на первой тренировке в Имоле. Мазепин опять запомнился разворотами

Валттери Боттас показал лучшее время на первой тренировке в рамках Гран При Эмилии-Романьи. Впрочем, напарник финна Льюис Хэмилтон и главный соперник Mercedes, пилот Red Bull Макс Ферстаппен, отстали от Боттаса всего на несколько сотых секунды.

В первой половине сессии большинство пилотов использовали жесткие шины, которые вряд ли понадобятся им в гонке. В верхней части таблицы при этом наряду с пилотами Mercedes (лучший круг на шинах Hard проехал тоже Боттас) и Ферстаппеном находились Карлос Сайнс и Пьер Гасли. 

В последние 10 минут гонщики выехали на трассу на наиболее мягких покрышках. Ferrari и Пьер Гасли остались в числе лидеров, хотя на этот раз побороться за лучшее время круга уже не смогли.

Самым ярким событием по ходу сессии стал инцидент между Серхио Пересом и Эстебаном Оконом примерно за 20 минут до окончания тренировки. Мексиканец, находившийся на быстром круге, столкнулся с французом, который ехал ощутимо медленнее. Обе машины остановились на трассе и потребовали эвакуации (из-за чего примерно на 10 минут были вывешены красные флаги), хотя серьезных повреждений (помимо спустивших шин) на телевизионной картинке видно не было.

 

Ранее несколько пилотов по ходу сессии допустили ошибки. Лидеры чемпионата, Хэмилтон и Ферстаппен, побывали за пределами трассы (без особых последствий) в середине сессии, а в начале тренировки этим отметились новички чемпионата – Юки Цунода и Никита Мазепин. 

 

 

Россиянин, которого развернуло в конце первого же пробного круга, повторил разворот примерно в том же месте в самом конце сессии. В итоге москвич показал 18-е время, отстав от лучшего времени больше чем на 2 секунды и опередив своего напарника Мика Шумахера почти на семь десятых.

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По сообщениям с трассы, сразу у нескольких команд по ходу тренировки наблюдались проблемы с радиосвязью. Впрочем, к каким-либо серьезным инцидентам это не привело.

Новость дополняется.

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 23 1'16.564    
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 25 1'16.605 0.041 0.041
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 21 1'16.622 0.058 0.017
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 13 1'16.796 0.232 0.174
5 France Пьер Гасли AlphaTauri 21 1'16.888 0.324 0.092
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 26 1'16.888 0.324 0.000
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine 23 1'17.457 0.893 0.569
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 19 1'17.489 0.925 0.032
9 Canada Николя Латифи Williams 24 1'17.739 1.175 0.250
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren 23 1'17.769 1.205 0.030
11 United Kingdom Джордж Расселл Williams 25 1'17.866 1.302 0.097
12 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 16 1'17.883 1.319 0.017
13 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 16 1'17.935 1.371 0.052
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 23 1'17.984 1.420 0.049
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 24 1'18.058 1.494 0.074
16 Mexico Серхио Перес Red Bull 15 1'18.228 1.664 0.170
17 France Эстебан Окон Alpine 20 1'18.360 1.796 0.132
18 Russian Federation Никита Мазепин Haas 22 1'18.823 2.259 0.463
19 Germany Мик Шумахер Haas 18 1'19.480 2.916 0.657
20 Japan Юки Цунода AlphaTauri 11 1'19.781 3.217 0.301
Полные результаты

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Автор Кирилл Качнов

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