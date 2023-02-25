«Быстрее на прямых, сложнее в поворотах». Леклер раскрыл характер новой Ferrari

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Шарль Леклер закончил работу в Бахрейне в субботу днем – он провел в кокпите первую половину дня и показал лучшее время 2023 года, прежде чем передать машину своему напарнику Карлосу Сайнсу.

Модель SF-23, построенная в Маренелло, стала развитием идей прошлогодней F1-75, которая была быстрой и сбалансированной машиной, однако все же имела несколько слабых мест. Одним из них была недостаточная максимальная скорость на прямых, что за рудняло гонщикам борьбу с соперниками из Red Bull.

Как рассказал Леклер, у новинки в этом смысле несколько иные характеристики.

«Изменения есть, – сказал Шарль, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Я не стану вдаваться в детали, но мне кажется, что они получились правильными.

У этого шасси меньше лобовое сопротивление, что должно очень помочь нам по ходу сезона. Но и другие характеристики тоже поменялись. Все соответствует нашим ожиданиям, однако необходимо верно выбрать настройки, чтобы использовать новые особенности машины».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пилот продолжил: «Мы стали чуть быстрее на прямых, однако в поворотах стало немного сложнее».

У Ferrari за два с половиной дня тестов не возникло ни малейших проблем с мотором. Это дало наблюдателям основания предположить, что команда использует их в режиме частичного ограничения мощности.

Леклер не стал комментировать такое предположение, однако заметил, что его команда пока не показала своей настоящей скорости.

«Мы посвятим все три дня тому, что будем искать идеальный вариант настроек, – сказал вице-чемпион мира. – Мне кажется, что идеал мы еще не нашли. Так что, надеюсь, у нас остается некоторый запас [скорости]».

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию заключительного дня тестов в Сахире.