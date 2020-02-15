Было – стало. КакToro Rosso SRT14 превратилась в AlphaTauri AT01
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Болид команды, которая сменила название, показали в Зальцбурге
В 2020 в Формуле 1 появилась команда с новым названием AlphaTauri. Однако за этим именем стоит всего лишь команда Toro Rosso, которая пережила ребрендинг. Тем не менее, новая машина, на которой будет выступать Даниил Квят и Пьер Гасли, отличается от прошлогодней не только ливреей.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Сергей Иванов
Было – стало. КакToro Rosso SRT14 превратилась в AlphaTauri AT01
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