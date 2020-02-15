Было – стало. КакToro Rosso SRT14 превратилась в AlphaTauri AT01

В 2020 в Формуле 1 появилась команда с новым названием AlphaTauri. Однако за этим именем стоит всего лишь команда Toro Rosso, которая пережила ребрендинг. Тем не менее, новая машина, на которой будет выступать Даниил Квят и Пьер Гасли, отличается от прошлогодней не только ливреей.