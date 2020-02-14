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Формула 1 / Презентация Mercedes AMG F1 / Избранное

Было – стало: как изменилась машина Mercedes за год

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Было – стало: как изменилась машина Mercedes за год
14 февр. 2020 г., 09:55

Mercedes показала свою новую машину для Формулы 1. Мы сравнили новую модель с прошлогодней

Наведите курсор на вертикальную линию в середине кадра, чтобы переключаться между прошлогодней моделью команды Mercedes AMG и автомобилем 2020 года. Модель W11 для сезона-2020 изображена слева, старая машина справа.

Mercedes AMG F1
Mercedes-AMG F1 W10
Mercedes AMG F1 livery
Mercedes-AMG F1 W10
Mercedes AMG F1 livery
Mercedes-AMG F1 W10

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Презентация Mercedes AMG F1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин

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