Было – стало: как изменилась машина Mercedes за год
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14 февр. 2020 г., 09:55
Mercedes показала свою новую машину для Формулы 1. Мы сравнили новую модель с прошлогодней
Наведите курсор на вертикальную линию в середине кадра, чтобы переключаться между прошлогодней моделью команды Mercedes AMG и автомобилем 2020 года. Модель W11 для сезона-2020 изображена слева, старая машина справа.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Презентация Mercedes AMG F1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
Было – стало: как изменилась машина Mercedes за год
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