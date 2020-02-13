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Формула 1 / Презентация McLaren / Избранное

Было – стало: как изменилась машина McLaren за год

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Было – стало: как изменилась машина McLaren за год
13 февр. 2020 г., 14:50

Мы сравнили прошлогодний McLaren MCL34 с новым MCL35. Вы тоже можете поискать отличия

Наведите курсор на вертикальную линию в середине кадра, чтобы переключаться между прошлогодней моделью McLaren и автомобилем 2020 года. Новый McLaren MCL35 изображен слева, а старая машина справа.

McLaren MCL35
McLaren MCL34
McLaren MCL35
McLaren MCL34
McLaren MCL35
McLaren MCL34

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Презентация McLaren
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин , Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин

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