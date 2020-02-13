Было – стало: как изменилась машина McLaren за год
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13 февр. 2020 г., 14:50
Мы сравнили прошлогодний McLaren MCL34 с новым MCL35. Вы тоже можете поискать отличия
Наведите курсор на вертикальную линию в середине кадра, чтобы переключаться между прошлогодней моделью McLaren и автомобилем 2020 года. Новый McLaren MCL35 изображен слева, а старая машина справа.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Презентация McLaren
|Пилоты
|Карлос Сайнс В Магазин , Ландо Норрис
|Команды
|McLaren В Магазин
Было – стало: как изменилась машина McLaren за год
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