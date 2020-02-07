Было – стало: как изменилась машина Haas F1 за год
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7 февр. 2020 г., 12:58
Вот как поменялся внешний вид автомобиля Haas F1 в сезоне-2020 по сравнению с прошлогодней машиной американской команды.
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Вид сверху:
Вид сзади:
Вид сбоку:
Носовой обтекатель и переднее крыло:
Ferrari SF90-H и Haas VF-20 (вид сбоку):
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Haas F1 Team
Было – стало: как изменилась машина Haas F1 за год
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