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Формула 1 / Новости

Было – стало: как изменилась машина Haas F1 за год

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Было – стало: как изменилась машина Haas F1 за год
7 февр. 2020 г., 12:58

Вот как поменялся внешний вид автомобиля Haas F1 в сезоне-2020 по сравнению с прошлогодней машиной американской команды.

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Вид сверху:

Haas VF-19
Haas VF-20

Вид сзади:

Haas VF-19
Haas VF-20

Вид сбоку:

Haas VF-19
Haas VF-20

Носовой обтекатель и переднее крыло:

Haas VF-19
Haas VF-20

Ferrari SF90-H и Haas VF-20 (вид сбоку):

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