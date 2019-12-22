«Было очень неловко». Бинотто признался в сложностях контроля Феттеля и Леклера

Сезон-2019 стал первым для технического руководителя Ferrari Маттиа Бинотто в качестве босса команды, которому пришлось налаживать отношения между четырехкратным чемпионом Себастьяном Феттелем и его новым напарником Шарлем Леклером.

От Феттеля в Скудерии ждали борьбы за титул и предоставили ему приоритет над напарником. «И поверьте мне, такие встречи в самом начале сезона были полны неловкости, было трудно держать все под контролем, – рассказал Бинотто на пресс-ланче Motorsport.com. – Но теперь мы к этому привыкаем. К концу сезона ситуация стала более комфортной. В гонках мы все еще можем ошибаться, но я уверен, что ошибки являются частью процесса».

По ходу всего сезона между Феттелем и Леклером возникали спорные ситуации, которые пытались разрешить на командном мостике. Еще в Австралии и Бахрейне Шарля просили держаться позади Себастьяна, а Китае и Испании приказа обменяться позициями пришлось ждать слишком долго.

Во второй половине сезона начались конфликты. В Монце Леклер не помог напарнику слипстримом в решающей попытке, несмотря на существующую в команде договоренность. Стратегическими решениями в Сингапуре Ferrari вывела Феттеля на первое место и фактически отобрала победу у монегаска. В России Себастьян не стал пускать напарника вперед после старта, хотя это было обговорено заранее. Пик был достигнут в Бразилии, где оба пилота Ferrari столкнулись и сошли с дистанции.

«Справиться с этим было нелегко. Всегда можно сделать лучше, – признал Бинотто. – Но я думаю, что попытка управлять ими с самого начала в Австралии – это иной случай. Часто говорят, что мы должны были разрешить им гоняться с самой первой гонки. Но мы убеждены, что контроль за ними – лучший способ для того, чтобы команда набирала очки на пути к концу сезона. Если мы работаем на получение очков командой, мы работаем на получение очков пилотами. Так что мы пытались управлять гонщиками с самого первого Гран При».

Бинотто уверен, что в новом году команда не будет допускать ошибки, которые совершала по ходу прошедшего сезона.

«Я верю, что в следующем году мы сможем стать сильнее, – добавил руководитель Скудерии. – Перед гонками мы проводим встречи с пилотами, обсуждаем сценарии, что может произойти, какова может быть стратегия.

У нас есть очень веская причина управлять ими. Потому что они оба хорошие гонщики, нужно уважать их как личностей. Они стартуют в гонке с целью не врезаться в своего товарища по команде, но каждый хочет первым увидеть клетчатый флаг».