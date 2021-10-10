Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Врезался в Алонсо, а не в Переса. FIA объяснила штраф Гасли Следующая / Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел
Формула 1 / Гран При Турции Новость

«Было не до жиру». Инженер Mercedes о тактике для Хэмилтона

Автор:
, главный редактор

По словам Эндрю Шовлина, проблемой для Льюиса в Стамбуле стала скорость прохождения своеобразной точки невозврата

«Было не до жиру». Инженер Mercedes о тактике для Хэмилтона

Совершив пит-стоп за 7 кругов до конца Гран При Турции и финишировав в итоге на 5-й позиции, Льюис Хэмилтон остался не слишком доволен результатами гонки и действиями своего тактического штаба. По мнению пилота, в случае отказа от переобувания он имел более чем реальные шансы сохранить 3-ю позицию, на которую вышел после пит-стопов соперников.

Тактические решения Mercedes стали самой популярной темой вопросов, которые после финиша журналисты задавали представителям чемпионской команды. Среди прочих на эти вопросы ответил и главный гоночный инженер коллектива Эндрю Шовлин.

«Когда Льюис вел борьбу с Пересом и тот в итоге заехал на пит-стоп, мы еще не были уверены, что в конце гонки идеальным типом шин будут именно промежуточные, – в частности сказал специалист. – Если бы трасса в итоге просохла, Льюис мог бы перейти на слики и стать одним из претендентов на победу. Также можно было попытаться остаться на трассе до конца и сохранить 3-ю позицию.

Но в какой-то момент мы увидели падение темпа у Леклера, который еще не заезжал – а потом и у самого Льюиса. И мы достаточно внезапно поняли, что проскочили некий поворотный момент – что уступим Леклеру (если он переобуется) и Пересу в любом случае. И что задержка с пит-стопом поставит под удар даже 5-ю позицию. С этого момента вопрос был в минимизации потерь, в такой ситуации было не до жиру.

Конечно, если бы мы изначально понимали, что будем использовать промежуточные шины в течение всей гонки, мы бы позвали Льюиса на пит-стоп раньше. Ведь у других пилотов второй отрезок составил около 20 кругов. Думаю, имело смысл перенести момент принятия окончательного решения на пораньше – на время сражения с Пересом. Но, думаю, и в этом случае мы сейчас гадали бы, не позволил бы отказ от пит-стопа добиться результата получше?»

Напомним, что один из пилотов – Эстебан Окон из Alpine – преодолел всю дистанцию гонки на одном комплекте шин. И Шовлина среди прочего попросили прокомментировать это решение французской команды и его результаты.

«Можно вспомнить, что Эстебана за 6 кругов до финиша обогнал Лэнс Стролл – обогнал и к финишу оторвался на 17 секунд, – ответил инженер. – То есть можно было провалиться очень сильно – и именно эту вероятность мы постоянно учитывали. Потери Эстебана были так велики, что принятое решение явно не было идеальным. Мы еще все тщательно изучим – но мы близки к уверенности, что отказ от пит-стопа привел бы к потере еще двух позиций, если не больше».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Врезался в Алонсо, а не в Переса. FIA объяснила штраф Гасли

Предыдущая новость

Врезался в Алонсо, а не в Переса. FIA объяснила штраф Гасли

Следующая новость

Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел

Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции

1 ч
2
Формула 1

Гран При Турции: пять быстрых выводов

4 ч
3
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

5 ч
4
Формула 1

Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону

4 ч
5
Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

1 дн
Самое важное:
Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел
Формула 1

Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел

29мин
«Было не до жиру». Инженер Mercedes о тактике для Хэмилтона
Формула 1

«Было не до жиру». Инженер Mercedes о тактике для Хэмилтона

38мин
Врезался в Алонсо, а не в Переса. FIA объяснила штраф Гасли
Формула 1

Врезался в Алонсо, а не в Переса. FIA объяснила штраф Гасли

57мин
Цунода принес свою гонку в жертву Ферстаппену
Формула 1

Цунода принес свою гонку в жертву Ферстаппену

1 ч
А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции
Формула 1

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции

1 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Кристофферсон выиграл второй подряд этап WRX Спа
Ралли-Кросс

Кристофферсон выиграл второй подряд этап WRX

Honda и Hyundai поделили победы в гонках WTCR в Чехии Мост
WTCR

Honda и Hyundai поделили победы в гонках WTCR в Чехии

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл? Гран При Турции
Формула 1

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции Гран При Турции
Формула 1

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции

Видео: Хэмилтон на считанные секунды обогнал Переса в Турции Гран При Турции
Формула 1

Видео: Хэмилтон на считанные секунды обогнал Переса в Турции

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы! Гран При Турции
Формула 1

Хэмилтон: Окон же доехал, и я смог бы!

Mercedes Больше от
Mercedes
Вольф признал: Надо было менять шины первыми Гран При Турции
Формула 1

Вольф признал: Надо было менять шины первыми

Боттас: Одна из моих лучших гонок – все было под контролем Гран При Турции
Формула 1

Боттас: Одна из моих лучших гонок – все было под контролем

«Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов Гран При Турции
Формула 1

«Странный шум». В Mercedes впервые объяснили поломки моторов

Самое читаемое Сегодня

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции
Формула 1 Формула 1

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции

Гран При Турции: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Турции: пять быстрых выводов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону
Формула 1 Формула 1

Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?
Формула 1 Формула 1

Окон проехал гонку без пит-стопов. Проиграл он в итоге или выиграл?

«Было не до жиру». Инженер Mercedes о тактике для Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

«Было не до жиру». Инженер Mercedes о тактике для Хэмилтона

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость
Формула 1 Формула 1

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

Самое важное:

Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел
Формула 1 Формула 1

Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел

«Было не до жиру». Инженер Mercedes о тактике для Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

«Было не до жиру». Инженер Mercedes о тактике для Хэмилтона

Врезался в Алонсо, а не в Переса. FIA объяснила штраф Гасли
Формула 1 Формула 1

Врезался в Алонсо, а не в Переса. FIA объяснила штраф Гасли

Цунода принес свою гонку в жертву Ферстаппену
Формула 1 Формула 1

Цунода принес свою гонку в жертву Ферстаппену

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.