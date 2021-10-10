«Было не до жиру». Инженер Mercedes о тактике для Хэмилтона

Совершив пит-стоп за 7 кругов до конца Гран При Турции и финишировав в итоге на 5-й позиции, Льюис Хэмилтон остался не слишком доволен результатами гонки и действиями своего тактического штаба. По мнению пилота, в случае отказа от переобувания он имел более чем реальные шансы сохранить 3-ю позицию, на которую вышел после пит-стопов соперников.

Тактические решения Mercedes стали самой популярной темой вопросов, которые после финиша журналисты задавали представителям чемпионской команды. Среди прочих на эти вопросы ответил и главный гоночный инженер коллектива Эндрю Шовлин.

«Когда Льюис вел борьбу с Пересом и тот в итоге заехал на пит-стоп, мы еще не были уверены, что в конце гонки идеальным типом шин будут именно промежуточные, – в частности сказал специалист. – Если бы трасса в итоге просохла, Льюис мог бы перейти на слики и стать одним из претендентов на победу. Также можно было попытаться остаться на трассе до конца и сохранить 3-ю позицию.

Но в какой-то момент мы увидели падение темпа у Леклера, который еще не заезжал – а потом и у самого Льюиса. И мы достаточно внезапно поняли, что проскочили некий поворотный момент – что уступим Леклеру (если он переобуется) и Пересу в любом случае. И что задержка с пит-стопом поставит под удар даже 5-ю позицию. С этого момента вопрос был в минимизации потерь, в такой ситуации было не до жиру.

Конечно, если бы мы изначально понимали, что будем использовать промежуточные шины в течение всей гонки, мы бы позвали Льюиса на пит-стоп раньше. Ведь у других пилотов второй отрезок составил около 20 кругов. Думаю, имело смысл перенести момент принятия окончательного решения на пораньше – на время сражения с Пересом. Но, думаю, и в этом случае мы сейчас гадали бы, не позволил бы отказ от пит-стопа добиться результата получше?»

Напомним, что один из пилотов – Эстебан Окон из Alpine – преодолел всю дистанцию гонки на одном комплекте шин. И Шовлина среди прочего попросили прокомментировать это решение французской команды и его результаты.

«Можно вспомнить, что Эстебана за 6 кругов до финиша обогнал Лэнс Стролл – обогнал и к финишу оторвался на 17 секунд, – ответил инженер. – То есть можно было провалиться очень сильно – и именно эту вероятность мы постоянно учитывали. Потери Эстебана были так велики, что принятое решение явно не было идеальным. Мы еще все тщательно изучим – но мы близки к уверенности, что отказ от пит-стопа привел бы к потере еще двух позиций, если не больше».