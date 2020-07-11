Действующий чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу в квалификации Гран При Австрии. На мокрой трассе гонщик Mercedes привез всем больше секунды. Ближайший преследователь британца Макс Ферстаппен проиграл лидеру 1,2 секунды; остальные уступили еще больше.

Несмотря на такой отрыв Хэмилтон сказал, что при сухой погоде смог бы добиться еще большего. Об этом Льюис заявил в интервью сразу после финиша квалификации.

«Было бы лучше, если бы вышло солнце – мы готовились к солнечной погоде – рассказал Хэмилтон – Но я рад дождю. Всегда ему рад. Как видите, мы превосходно подготовлены к любым условиям. Что касается вчерашних тренировок, то действительно во второй сессии возникла проблема. Ночью мы нашли ее – оказалось, там ничего серьезного. Так что я благодарен команде».

«Сегодня был очень сложный день, – добавил Хэмилтон. – Погодные условия были сложными для всех нас, было сложно понять, куда вообще едешь. За круг до моей решающей попытки у меня был большой момент с аквапланированием, у меня душа ушла в пятки. По счастью, на следующем круге я смог улучшить время».