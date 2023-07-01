«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики

После поломки в утренней квалификации Джордж Расселл стартовал в субботу с 15-й позиции. На подсыхающей трассе он пробился до 11-го места, после чего на 16-м круге из 24 первым решил перейти с промежуточных шин на слики.

Это позволило британцу подняться в итоговом протоколе до восьмой позиции и заработать очки. По его словам, результат мог бы оказаться еще лучше, проведи они пит-стоп еще раньше.

«В таких условиях, когда ты преследуешь соперников, из-за брызг из-под колес очень сложно оценить реальное состояние трассы, – рассказал Пасселл на медиа-сессии. – Но я был уверен, что условия уже позволяют ехать на сликах.

До финиша было еще 13 кругов, когда я сказал команде: "Если бы сейчас была квалификация, я бы поставил слики". Но решение было за командой, это они оценивают риски».

Он добавил: «Я люблю такую погоду. Мне нравятся переходные условия, когда даже без полного сцепления я чувствую себя уверенно. Будь гонка на круг-два дольше, я отыграл бы еще три позиции.

Думаю, что более ранний пит-стоп тоже принес бы пользу. Я предложил команде провести его, и только через два круга получил указание ехать на пит-лейн. Впрочем, темп на промежуточных тоже был неплохим, и им было виднее, что делать».

Интересно, что даже глава Mercedes Тото Вольф признал, что в данном случае гонщик оценил ситуацию лучше команды.

«Мне казалось, что мы перешли на слики слишком рано, – сказал австриец. – Я бы предпочел сделать это еще на круг позже. Но оказалось, что момент был выбран наилучшим образом».