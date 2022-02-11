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BWT стала титульным спонсором Alpine

Французская команда договорилась о сотрудничестве с бывшим партнером Racing Point

BWT стала титульным спонсором Alpine
Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
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Слухи о возможности альянса Alpine и BWT появились после того, как этой зимой из Aston Martin ушел руководивший командой Отмар Сафнауэр.

Глава бренда Alpine Лоран Росси затеял серьезные перестановки в руководстве, команду покинули ее глава Марцин Будковски и консультант Ален Прост, после чего начались разговоры о возможности назначения Сафнауэра и начала сотрудничества с BWT.

В пятницу одна из этих история стала реальностью: Alpine объявила, что австрийская компания, работающая в сфере технологий по очистке воды, станет ее титульным спонсором. В ливрее новой машины A522 появится фирменный розовый цвет BWT. До презентации, которая состоится 21 февраля, раскрывать детали раскраски команда не стала. 

 

Прежде компания была титульным спонсором Racing Point, но после переименования в Aston Martin сократила объем спонсорских инвестиций. Кроме того, в 2021-м у BWT был персональный контракт с Себастьяном Феттелем, однако на кадрах с недавней презентации видно, что теперь на шлеме немца уже нет ее логотипа. 

В сделанном объявлении говориться, что контракт с Alpine раccчитан только на 2022 год. При этом есть весомые основания полагать, что вслед за BWT контракт с командой подпишет и Отмар Сафнауэр. 

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