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Булье: Вирус не отменяет перестройку «Поль Рикара»

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Булье: Вирус не отменяет перестройку «Поль Рикара»
Автор:
, Редактор
21 мар. 2020 г., 09:43

Промоутер Гран При Франции заявил, что коронавирус не приведет к отмене реконструкции автодрома, но график работ будет пересмотрен

Из-за вспышки коронавируса Формула 1 отменила Гран При Австралии и Монако и отложила остальные весенние этапы. Намеченные на лето гонки пока остаются в силе. Одним из них должен стать Гран При Франции, запланированный на конец июня.

Прежде автодром «Поль Рикар» критиковали за то, что на нем мало обгонов и гонкам не хватало зрелищности. Потому в 2020 году конфигурацию решили изменить.

В эфире французского телеканала Canal+ промоутер французского этапа Эрик Булье подтвердил, что работы на трассе уже начались и будут продолжены несмотря на распространение болезни.

«Работы на трассе шли полным ходом. Перед самым началом пандемии мы были готовы объявить об изменениях на трассе, причем не только в этом году, но и в 2021, и в 2022, – заявил Булье. – Мы согласовали эти изменения с Формулой 1, FIA и руководством автодрома. Но теперь придется подождать, когда появится чуть больше ясности, прежде чем делиться какими-либо планами.

Эта трасса такая, какая есть. И нам нужно найти способы улучшить возможности для обгонов. Позаботиться о безопасности, но также и о зрелищности.

А на следующий год провести еще ряд изменений. В этом году мы не можем их сделать, так как они уже рассчитаны на болиды, построенные согласно следующему техническому регламенту [который перенесен на 2022 год]».

Билеты на Гран При Франции 2020 года можно купить на русскоязычном сайте Motorsport Tickets.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Франции Билеты
Местонахождение Ле-Кастелле
Автор Сергей Иванов

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