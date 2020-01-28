Булье стал управляющим директором Гран При Франции
Бывший руководитель Lotus и McLaren в Формуле 1 занял один из ключевых постов в организационной структуре национального этапа.
В феврале прошлого года Эрик Булье вошел в команду организаторов Гран При Франции в качестве советника и посла. Это был один из шагов, призванных помочь справиться с проблемами, которые стали символом гонки после ее возвращения в календарь Ф1 в 2018-м. Тогда люди теряли по несколько часов, пытаясь добраться до автодрома по узким дорожкам Прованса.
В минувшем сезоне ситуация явно улучшилась, а теперь Булье получил повышение.
«С 2019 года команда Гран При Франции получила большую пользу благодаря советам и опыту Эрика Булье, – цитирует пресс-служба этапа президента оргкомитета Кристиана Эстрози. – Эрик уже участвовал в деятельности рабочих групп, и я рад, что теперь его вклад вырастет еще больше».
Одной из главных задач Булье и его коллег станет развитие системы доставки зрителей. Она предусматривает организацию парковки в городках поблизости от автодрома «Поль Рикар» и дальнейшую перевозку людей автобусами.
В заявлении сказано, что «система будет расширена за счет городов Сен-Кир-сюр-Мер, Ле-Кастелле и Ле-Бессе, а в Ля-Кьота будет увеличено количество парковочных мест». Также организаторы нацелены улучшить систему информирования и внести некоторые изменения в трассы движения автобусов.
Кроме того, планируется запустить отдельное сообщение с крупными городами: Марселем, Тулоном, Авиньоном, Ниццей, Бордо, Монпелье, Клермон-Ферраном и рядом других.
Организаторы рассказали о планах вывести этот сервис за пределы Франции, охватив им также Барселону, Милан, Турин, Амстердам и Эйндховен. В этом случае пакет болельщика будет включать трансфер, место в кемпинге на три ночи и билет на гонку.
Еще одной новинкой станет специальное мобильное приложение, которое позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию на дорогах и количество свободных мест на парковках в дни Гран При.
Французский этап Ф1 пройдет в Ле-Кастелле 26-28 июня.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Адам Купер
Булье стал управляющим директором Гран При Франции
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