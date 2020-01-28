Булье стал управляющим директором Гран При Франции

В феврале прошлого года Эрик Булье вошел в команду организаторов Гран При Франции в качестве советника и посла. Это был один из шагов, призванных помочь справиться с проблемами, которые стали символом гонки после ее возвращения в календарь Ф1 в 2018-м. Тогда люди теряли по несколько часов, пытаясь добраться до автодрома по узким дорожкам Прованса.

В минувшем сезоне ситуация явно улучшилась, а теперь Булье получил повышение.

«С 2019 года команда Гран При Франции получила большую пользу благодаря советам и опыту Эрика Булье, – цитирует пресс-служба этапа президента оргкомитета Кристиана Эстрози. – Эрик уже участвовал в деятельности рабочих групп, и я рад, что теперь его вклад вырастет еще больше».

Одной из главных задач Булье и его коллег станет развитие системы доставки зрителей. Она предусматривает организацию парковки в городках поблизости от автодрома «Поль Рикар» и дальнейшую перевозку людей автобусами.

В заявлении сказано, что «система будет расширена за счет городов Сен-Кир-сюр-Мер, Ле-Кастелле и Ле-Бессе, а в Ля-Кьота будет увеличено количество парковочных мест». Также организаторы нацелены улучшить систему информирования и внести некоторые изменения в трассы движения автобусов.

Кроме того, планируется запустить отдельное сообщение с крупными городами: Марселем, Тулоном, Авиньоном, Ниццей, Бордо, Монпелье, Клермон-Ферраном и рядом других.

Организаторы рассказали о планах вывести этот сервис за пределы Франции, охватив им также Барселону, Милан, Турин, Амстердам и Эйндховен. В этом случае пакет болельщика будет включать трансфер, место в кемпинге на три ночи и билет на гонку.

Еще одной новинкой станет специальное мобильное приложение, которое позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию на дорогах и количество свободных мест на парковках в дни Гран При.

Французский этап Ф1 пройдет в Ле-Кастелле 26-28 июня.