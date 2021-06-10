Булье: Перенос Гран При Франции вызвал большие проблемы

Эрик Булье, которого поклонники Ф1 хорошо знают по работе руководителеи Lotus и McLaren, после расставания с паддоком вошел в оргкомитет Гран При Франции, а вскоре стал промоутером этой гонки. Этап на трассе «Поль Рикар» вернулся в календарь в 2018 году, однако в прошлом сезоне его пришлось отменить из-за пандемии.

Этим летом гонку планировали провести 27 июня, но череда событий, приведшая к отмене Гран При Канады, а затем и Турции, заставила перенести визит Формулы 1 в Ле-Кастелле на 18-20 июня.

Из-за этого, как рассказал Булье, возникло множество сложностей.

«Это большая проблема, – признался Эрик в интервью Motorsport.com. – Нельзя подготовить все к Гран При за три дня.

По ходу уик-энда у нас работают 1200 человек. Они уже выстроили свои планы, чтобы приехать к нам. И когда за шесть недель до гонки все поменялось, они вынуждены были тоже перестраиваться.

Следующий вопрос – зрители. Каждый уже забронировал самолет, отель, поезд и все остальное. И теперь им тоже приходится все менять.

Из-за переноса гонки 20% зрителей сдали свои билеты. К счастью, они были очень быстро выкуплены повторно».

Французское правительство установило для массовых мероприятий предельную аудиторию в 5 тысяч человек. Организаторы Гран При разделили всех болельщиков на три независимых «пузыря», что позволит разместить на трибунах 15 тысяч зрителей.

«Каждый из таких "пузырей" не пересекается с другими, – объяснил Булье. – У них будут собственные ворота для прохода внутрь, отдельные парковки. Не получится такого, что пути людей из разных "пузырей" пересекутся.

Наши соревнования станут для Франции первыми такого масштаба. Да, уже были [турнир по теннису] "Роллан Гаррос" и Каннский кинофестиваль, но нигде еще не принимали 15 тысяч человек. Здорово, что такие цифры возвращаются».