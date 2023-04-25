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Букмекеры отказались считать Переса фаворитом гонки в Баку

Несмотря на неофициальное звание главного специалиста Ф1 по городским трассам, мексиканца поставили в списке фаворитов только на второе место позади его партнера по Red Bull Макса Ферстаппена

Каспер Беккинг
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Букмекеры отказались считать Переса фаворитом гонки в Баку

За два с небольшим сезона в составе Red Bull Racing Серхио Перес одержал четыре победы. Он поднимался на вершину подиума в Баку, Монако, Сингапуре и Джидде – каждая из этих трасс проходит по улицам города. 

Однако даже эта статистика не убедила букмекеров, что в предстоящий уик-энд Перес сможет переиграть Макса Ферстаппена в столице Азербайджана. 

Если шансы гонщиков на подиум оцениваются более или менее одинаково, то в отношении победы сомнений быть не может. Один из голландских тотализаторов дает на успех Макса коэффициент 1,40 – то есть готов доплатить всего 40 копеек на каждый поставленный рубль. 

В то же время, у Серхио коэффициент намного выше – 5,50. Это значит, что такой исход букмекеры считают куда менее вероятным. 

Также примечательно, что на третье место они однозначно ставят Фернандо Алонсо, а шансы Mercedes оценивают выше, чем у Ferrari. 

Гран При Азербайджана стартует 28 апреля и пройдет в новом формате с двумя квалификациями и двумя гоночными заездами.  

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Коэффициенты букмекеров на исход Гран При Азербайджана

Гонщик Победа Подиум
Netherlands Макс Ферстаппен 1,40 1,18
Mexico Серхио Перес 5,50 1,40
Spain Фернандо Алонсо 11,00 1,85
United Kingdom Льюис Хэмилтон 15,00 2,75
United Kingdom Джордж Расселл 23,00 3,50
Monaco Шарль Леклер 26,00 3,50
Spain Карлос Сайнс 29,00 4,50
Canada Лэнс Стролл 81,00 6,50
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