Букмекеры отказались считать Переса фаворитом гонки в Баку
Несмотря на неофициальное звание главного специалиста Ф1 по городским трассам, мексиканца поставили в списке фаворитов только на второе место позади его партнера по Red Bull Макса Ферстаппена
За два с небольшим сезона в составе Red Bull Racing Серхио Перес одержал четыре победы. Он поднимался на вершину подиума в Баку, Монако, Сингапуре и Джидде – каждая из этих трасс проходит по улицам города.
Однако даже эта статистика не убедила букмекеров, что в предстоящий уик-энд Перес сможет переиграть Макса Ферстаппена в столице Азербайджана.
Если шансы гонщиков на подиум оцениваются более или менее одинаково, то в отношении победы сомнений быть не может. Один из голландских тотализаторов дает на успех Макса коэффициент 1,40 – то есть готов доплатить всего 40 копеек на каждый поставленный рубль.
В то же время, у Серхио коэффициент намного выше – 5,50. Это значит, что такой исход букмекеры считают куда менее вероятным.
Также примечательно, что на третье место они однозначно ставят Фернандо Алонсо, а шансы Mercedes оценивают выше, чем у Ferrari.
Гран При Азербайджана стартует 28 апреля и пройдет в новом формате с двумя квалификациями и двумя гоночными заездами.
Коэффициенты букмекеров на исход Гран При Азербайджана
|Гонщик
|Победа
|Подиум
|Макс Ферстаппен
|1,40
|1,18
|Серхио Перес
|5,50
|1,40
|Фернандо Алонсо
|11,00
|1,85
|Льюис Хэмилтон
|15,00
|2,75
|Джордж Расселл
|23,00
|3,50
|Шарль Леклер
|26,00
|3,50
|Карлос Сайнс
|29,00
|4,50
|Лэнс Стролл
|81,00
|6,50
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