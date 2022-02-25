Будущее Мазепина в Ф1 определится на следующей неделе

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Haas рассмотрит вопрос о будущих отношениях с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий» на следующей неделе, заявил в Барселоне глава команды Гюнтер Штайнер. Условием спонсорства со стороны «Уралкалия» является выступление за команду российского гонщика Никиты Мазепина. Если соглашение со спонсором будет разорвано, у Haas не будет финансовой заинтересованности в том, чтобы Маепин продолжал выступления в Формуле 1.

Вчера команда уже объявила, что на сегодня снимает со своих болидов спонсорские наклейки «Уралкалия». Мазепин продолжил выступления на тестах, но уже на машине в другой ливрее. Также сегодня сотрудники команды содрали наклейки Uralkali со своих грузовиков в паддоке.

В середине дня к журналистам вышел глава Haas Гюнтер Штайнер, который вчера пропустил пресс-конференцию. Вот что он ответил на вопрос о том, когда будут разорваны отношения с «Уралкалием» и что будет с Мазепиным.

«Сейчас мы сосредоточены на тестах и хотим завершить здесь нашу программу. – сказал Штайнер. – Мы примем решение о том, как решить ситуацию с российским спонсором на следующей неделе. У нас есть по этому поводу юридические вопросы, которые нужно урегулировать».

Штайнер прокомментировал и вчерашнее решение об изменении ливреи.

«После того, что случилось вчерашним утром, нам пришлось принимать решение, – сказал руководитель американской команды. – Конечно, я консультировался с главой команды Джином Хаасом и с советом директоров Haas Automation. Я говорил и со спонсорами, так что это было совместное решение.

К сожалению, в жизни возникают непредвиденные проблемы. Я бы с удовольствием прожил без них, но к сожалению они случаются. Когда мы подписывали соглашение с «Уралкалием», кто знал, что случится в этот год? Я и не предполагал. И до вчерашнего дня все шло хорошо. Но в жизни порой случается и такое, и тогда нужно принимать непростое решение.

Говорят, что сложности делают тебя сильнее. Что же, сложностей мне хватает».

Штайнер также прокомментировал последствия отказа от российских денег: «Есть и другие источники финансирования».