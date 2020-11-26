«Буду стараться вернуться». Квят о скором вылете из Формулы 1

Даниил Квят почти наверняка потеряет место в составе AlphaTauri в следующем сезоне, уступив его протеже Red Bull и Honda Юки Цуноде (если тот сможет заработать достаточно баллов для получения суперлицензии). Сам россиянин уже признает, что его шансы остаться в Ф1 «очень малы», но при этом настаивает, что неопределенность по поводу будущего не влияет на его настрой в последних гонках.

«У меня все по-прежнему, – сказал Квят, отвечая на вопрос о будущем в ходе пресс-конференции Гран При Бахрейна. – У меня нет новостей. Шансы, что я буду здесь в следующем году, очень малы. Это случится только при определенном сценарии, так что я просто фокусируюсь на последних трех гонках, не думая о будущем. Я просто постараюсь дать этой команде все, что могу, потому что они заслуживают, чтобы я сейчас думал именно об этих трех гонках и был сфокусирован только на работе».

Россиянин отметил, что даже если потеряет место на решетке, то обязательно постарается вернуться – и не исключает, что это действительно может произойти. Но даже если его карьера подойдет к концу с завершением сезона-2020, у Квята не останется сожалений.

«Меня позвали в эту команду, потому что они нуждались в моих услугах в 2019 и 2020 годах, – сказал Даниил про свое возвращение в коллектив из Фаэнцы. – Моя цель состояла в том, чтобы работать на эту команду на протяжении двух этих лет. Потом мы договорились посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше.

Я чувствую, что и в прошлом году и в этом тоже хорошо справлялся со своей работой. Я доволен.

Все зависит от того, с какой стороны посмотреть на ситуацию. Если так случится, что это и правда мой последний сезон, на это можно смотреть с хорошей стороны. У меня было около 110 гонок, несколько подиумов, много хороших гонок.

Конечно, я всегда хотел бороться за чемпионат. И именно поэтому у меня останется желание вернуться. Независимо ни от чего, я всегда буду стараться вернуться и получить новый шанс. Моя карьера показывает, что такое может случиться, если вы оказываетесь в нужном месте в нужное время.

Увы, чтобы бороться за чемпионат, воедино должно сложиться много вещей. Но так или иначе, я продолжу атаковать, продолжу выкладываться по полной».