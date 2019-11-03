«Будто он один на трассе». Ферстаппен разозлился на Хэмилтона

Макс Ферстаппен обвинил Льюиса Хэмилтона в опасных маневрах по ходу второго сегмента квалификации Гран При США. По словам голландского пилота, лидер чемпионата мира действовал так, как будто ему было «наплевать на всех» – при том что Хэмилтон в этот момент находился в достаточно плотной группе гонщиков.

Эпизод, о котором рассказал Ферстаппен после окончания квалификации, имел место во втором сегменте, когда несколько пилотов заканчивали свои разгонные круги.

«Мы все готовились начать быстрый круг, находились на подходе к первому повороту – вроде бы впереди меня были Себ [Себастьян Феттель], потом Шарль [Леклер] и непосредственно передо мной Даниил [Квят]. Все в этот момент сбавляли ход – и вдруг Льюис проехал мимо, как будто он один на трассе.

Я подумал: раз тебе наплевать на всех, мне наплевать на тебя. Обычно все соблюдают тот порядок, в котором проходят последние повороты, никто не рвется вперед. Я захотел вернуть себе позицию, и в итоге ситуация вышла достаточно опасной».

В предпоследнем повороте Ферстаппен ускорился и попытался обогнать Хэмилтона – но пилот Mercedes в то же самое время попытался опередить Квята. Чтобы избежать контакта с Mercedes, голландцу пришлось затормозить, заехав глубоко на поребрик, а после этого съехав внутренним передним колесом на траву.

Чуть позже пилот Red Bull все-таки обогнал Хэмилтона, когда тот решил выпустить вперед Квята и обеспечить себе свободное пространство на трассе. При этом Хэмилтону пришлось замедлиться чуть ли не до полной остановки. «Льюис нам нагадил – вот пусть сам теперь хлебает!» – прокоммментировал Ферстаппен ситуацию, начиная свой быстрый круг.