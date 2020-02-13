«Будет мини-отпуск». Магнуссен понадеялся на отмену сразу двух гонок Формулы 1
Гонщик Haas предположил, что отменой китайского этапа Формула 1 может не ограничиться. Под угрозу может попасть Гран При Вьетнама
Формула 1 решила перенести Гран При Китая с 19 апреля на неизвестную дату в связи с эпидемией коронавируса. Пока неизвестно, состоится ли этап в 2020 году, и если да, то когда. Опасения касаются не только китайской гонки, но и Гран При Вьетнама, который запланирован на 5 апреля. Пока Формула 1 не видит причин для переноса еще одного этапа, но проведение гонки будет зависеть от развития эпидемии.
Гонщик Haas Кевин Магнуссен ожидает, что вьетнамский этап также могут отменить. Датчанин нашел в этом положительные стороны.
«Еще посмотрим: Вьетнам прямо перед Китаем в календаре, так что надо следить за ситуацией, – сказал Магнуссен в эфире датского телеканала BT2. – Жаль, конечно, но у нас благодаря этому будет мини-отпуск».
Из-за отмены китайского этапа в календаре Ф1 возник промежуток длиной в четыре недели. В случае потенциальной отмены Гран При Вьетнама пауза может разрастись до шести недель.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Китая Билеты
|Пилоты
|Кевин Магнуссен
|Автор
|Иван Матушкин
«Будет мини-отпуск». Магнуссен понадеялся на отмену сразу двух гонок Формулы 1
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