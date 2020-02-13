«Будет мини-отпуск». Магнуссен понадеялся на отмену сразу двух гонок Формулы 1

Формула 1 решила перенести Гран При Китая с 19 апреля на неизвестную дату в связи с эпидемией коронавируса. Пока неизвестно, состоится ли этап в 2020 году, и если да, то когда. Опасения касаются не только китайской гонки, но и Гран При Вьетнама, который запланирован на 5 апреля. Пока Формула 1 не видит причин для переноса еще одного этапа, но проведение гонки будет зависеть от развития эпидемии.

Гонщик Haas Кевин Магнуссен ожидает, что вьетнамский этап также могут отменить. Датчанин нашел в этом положительные стороны.

«Еще посмотрим: Вьетнам прямо перед Китаем в календаре, так что надо следить за ситуацией, – сказал Магнуссен в эфире датского телеканала BT2. – Жаль, конечно, но у нас благодаря этому будет мини-отпуск».

Из-за отмены китайского этапа в календаре Ф1 возник промежуток длиной в четыре недели. В случае потенциальной отмены Гран При Вьетнама пауза может разрастись до шести недель.